Минобороны предупредило о более тысяче противоракет США к 2022 году

В США число противоракет системы ПРО превысит 1 тыс. единиц к 2022 году, а затем превысит число боевых блоков на российских межконтинентальных ракетах. Об этом сообщил представитель Минобороны России Александр Емельянов в ходе брифинга по вопросам ПРО во время первого комитета Генассамблеи ООН, передает ТАСС.

«Такое количество огневых средств ПРО представляет угрозу для российского потенциала сдерживания, особенно с учетом постоянно ведущихся работ по модернизации огневых комплексов», — отметил Емельянов.



Представитель российского Министерства обороны отметил, что на данный момент Пентагон развернул 60 противоракет в Европе, и около 150 развернуто в составе Азиатско-Тихоокеанского регионального сегмента ПРО. На данный момент США располагает 30 противоракетами GBI, 130 противоракетами «Стандарт-3» и 150 противоракетными комплексами, сообщил он.



Емельянов отметил, что развертывание системы противоракетной обороны на территории стран-союзников является риском «для суверенитета и безопасности этих» государств, передает «РИА Новости». Он отметил, что могут быть уничтожены «практически все низкоорбитальные космические аппараты», которые находятся в зоне поражения комплексов ПРО.



Кроме того, американские радиолокационные станции, которые предупреждают о ракетно-ядерном ударе, способны перекрыть «все возможные траектории полета российских баллистических ракет в направлении США», рассказал Емельянов. Он отметил, что американские РЛС могут следить за полетами боевых блоков межконтинентальных баллистических ракет и баллистических ракет подводных лодок и задавать цель станциям комплексов ПРО. Он отметил, что такие РЛС находятся на морской базе около Аляски, в Румынии и Польше. Кроме того, радиолокационными станциями оснащены системы кораблей ПРО, что «значительно повышает оперативность и точность целеуказаний о российских межконтинентальных баллистических ракетах и баллистических ракетах подводных лодок». Следовательно, повышается вероятность их перехвата, заключил Емельянов.



Представитель российского Министерства обороны также рассказал, что в США разрабатываются комплексы мгновенного глобального удара. Несмотря на то, что эти комплексы неядерные, они смогут решать те же задачи, что и «стратегическое ядерные силы».