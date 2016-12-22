В центре Барселоны произошла массовая драка

В Барселоне произошла массовая драка в конце демонстрации, которую проводила организация Societat Civil Catalana, выступающая за единство Каталонии с Испанией. Об этом сообщает издание La Vanguardia.



Столкновение произошло в День испанской нации, который отмечается 12 октября. По словам очевидцев, группы людей начали драться и кидать в друг друга стулья и другие объекты около популярного бара «Цюрих» на центральной площади Барселоны. Как рассказали в городском совете, в результате был легко ранен муниципальный полицейский.



Издание опубликовало видео, которое снял очевидец и выложил в Twitter.

Правоохранительные органы начали расследование произошедшего. В полиции предположили, что это была драка не ультраправых, а фанатов футбольных клубов. По некоторым данным в драке принимали участие представители Ultra Yomus, которые болеют за футбольных клуб «Валенсия», и Frente Atlético, болеющие за «Атлетико Мадрид». Полиция смогла установить личность 20 человек, которые принимали участие в драке.

Модератор Telegram-канала «Каталонский кризис» Сергей, живущий в Каталонии, рассказал РБК, что «группа хулиганов с испанскими флагами разгромила террасу кафе «Цюрих» на площади Каталунья». «Подрались между собой футбольные фанаты разных команд, причем все происпанские. На самом деле случай мелкий и в реальности малоинтересный. Это считай единственный случай насилия в стране — ранее в Валенсии правые напали на демонстрацию поддержки каталонцев и была драка», — рассказал он.

«Подрались три футбольные националистические группировки из Мадрида, Валенсия и Сабаделл. Их интересовало в первую очередь футбольные разборки, а не сепаратизм, хотя все участники в первую очередь за единую Испанию. Ранее полиция не допустила их к демонстрации антифашистов, которая была против Дня Испании, и в итоге фанаты подрались друг с другом», — рассказал РБК житель Барселоны Руслан Антонов.

В Каталонии 1 октября прошел референдум о независимости региона. По его итогам, 90% принявших участие в плебисците проголосовали за отделение Каталонии от Испании. Мадрид отказался признавать итоги референдума.



Каталонское правительство подписало декларацию о независимости региона 10 октября. Во время выступления глава местного правительства Карлес Пучдемон подтвердил планы отделиться от Испании, но пока он будет вести переговоры с Мадридом и призвал отложить провозглашение независимости «на несколько недель». В свою очередь, испанское правительство потребовало от Каталонии огласить свое решение до 16 октября.