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СМИ сообщили о размещении РЖД евробондов на 15 млрд рублей
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СМИ сообщили о размещении РЖД евробондов на 15 млрд рублей
Бизнес, 22:59
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СМИ сообщили о размещении РЖД евробондов на 15 млрд рублей

Компания «Российские железные дороги» разместила евробонды на семь лет на сумму 15 млрд. руб. Об этом сообщают два источник на финансовом рынке, передает ТАСС.

«Ставка купона — 7,9% годовых», — рассказал собеседник агентства. Спрос на бумаги РЖД составил более 36 млрд руб, отметил другой источник ТАСС.

Как отмечает агентство, российская компания проводила встречи с инвесторами в Москве и Лондоне для обсуждения вопроса о размещении бумаг с 9 октября. Организаторами размещения стали Sberbank CIB, Barclays и «ВТБ Капитал».

В феврале 2017 года РЖД размещали евробонды на Ирландской фондовой бирже на сумму $500 млн сроком на семь лет, сообщали два источники в банковских кругах. Тогда организаторами размещения выступали JP Morgan и «ВТБ Капитал».

Как рассказал руководитель управления рынков долгового капитала «ВТБ Капитал» Андрей Соловьев, британские инвесторы приобрели 24% выпуска, 17% купили инвесторы из континентальной Европы, 7% бумаг перешли американским инвесторам. По словам Соловьева, всего было подано 107 заявок. Самыми активными были банки, на которых пришлось 37% выпуска.

В июне РБК со ссылкой на ивестбанкиров сообщал, что после четырехлетнего перерыва активизировался спрос со стороны иностранных инвесторов на корпоративные рублевые еврооблигации. В результате российские компании- эмитенты стали больше предлагать соответствующих бумаг.

Теги: евробонды , РЖД , Биржа
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