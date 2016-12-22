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Лавров заявил Тиллерсону о неприемлемости снятия флагов России в США
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Лавров заявил Тиллерсону о неприемлемости снятия флагов России в США
Война санкций, 22:12
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Лавров заявил Тиллерсону о неприемлемости снятия флагов России в США

Глава МИД России Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном назвал неприемлемым снятие флагов с российских посольств в Соединенных Штатах, говорится в сообщении на сайте МИД России.

Лавров также подтвердил, что Москва готовит судебные иски к Вашингтону и будет требовать возврата «незаконно отобранной российской собственности». «Продолжаемый американскими чиновниками произвол прямо противоречит звучащим на высшем уровне декларациям Вашингтона о намерении нормализовать двусторонние отношения, опустившиеся на беспрецедентно низкий уровень», — поясняется в сообщении.

Интерьер и экстерьер: как выглядят дачи российских дипломатов в США Еще 5 фото
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МИД 11 октября сообщил о пропаже российских флагов со зданий российских консульств в Сан-Франциско и Вашингтоне. В МИДе назвали это «кражей» и «очередным позорным событием», а также потребовали у властей США вернуть флаги.

Госдепартамент США пояснил, что российские флаги «были почтительно приспущены и надежно хранятся в каждом из зданий». Посол России в США Анатолий Антонов назвал действия американских властей «оскорбительными». По его словам, ответственность за «нарушение норм» двусторонних отношений несет Вашингтон. Первый вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявлял, что в ответ одна из российских делегаций планирует отказаться от поездки в США.

Решение о закрытии консульств России в Сан-Франциско, Нью-Йорке и Вашингтоне было принято властями США 31 августа 2017 года в ответ на сокращение числа работников американских генконсульств в России.

Как развивалась дипломатическая война между США и Россией

29 декабря 2016 года. Стало известно, что США высылают 35 российских дипломатов, действия которых были расценены как «несоответствующие» дипломатической практике. В тот же день власти США закрыли российским дипломатам доступ на две загородные резиденции в Нью-Йорке и Мэриленде.

В ответ МИД России предложил выслать 35 американских дипломатов, а также запретить дипломатам пользоваться дачей в Серебряном Бору. 

Путин сообщил, что российская сторона не будет «создавать проблем для американских дипломатов».

3 июля 2017 года. В Кремле предупредили США о том, что «терпение на исходе»​.

14 июля 2017 года. МИД России заявил о проникновениях спецслужб США на арестованные в Штатах дачи дипломатов. ​Представитель ведомства Мария Захарова заявила, что дипломаты, которых Россия направляет в США взамен высланных в декабре, не могут получить американские визы.

28 июля 2017 года. Министерство иностранных дел России сообщило, что с 1 сентября сокращает численность американских дипломатов в России до 455 человек, а с 1 августа запрещает американским дипломатам пользоваться дачами в Серебряном Бору, а также лишает посольство США права пользоваться складами на юге столицы.

31 августа 2017 года. США решили закрыть генконсульство России в Сан-Франциско, а также консульские объекты в Нью-Йорке и Вашингтоне.


 
Теги: США , Сергей Лавров , Рекс Тиллерсон , Генконсульство России
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