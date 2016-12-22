Лавров заявил Тиллерсону о неприемлемости снятия флагов России в США

Глава МИД России Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном назвал неприемлемым снятие флагов с российских посольств в Соединенных Штатах, говорится в сообщении на сайте МИД России.

Лавров также подтвердил, что Москва готовит судебные иски к Вашингтону и будет требовать возврата «незаконно отобранной российской собственности». «Продолжаемый американскими чиновниками произвол прямо противоречит звучащим на высшем уровне декларациям Вашингтона о намерении нормализовать двусторонние отношения, опустившиеся на беспрецедентно низкий уровень», — поясняется в сообщении.

МИД 11 октября сообщил о пропаже российских флагов со зданий российских консульств в Сан-Франциско и Вашингтоне. В МИДе назвали это «кражей» и «очередным позорным событием», а также потребовали у властей США вернуть флаги.

Госдепартамент США пояснил, что российские флаги «были почтительно приспущены и надежно хранятся в каждом из зданий». Посол России в США Анатолий Антонов назвал действия американских властей «оскорбительными». По его словам, ответственность за «нарушение норм» двусторонних отношений несет Вашингтон. Первый вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявлял, что в ответ одна из российских делегаций планирует отказаться от поездки в США.

Решение о закрытии консульств России в Сан-Франциско, Нью-Йорке и Вашингтоне было принято властями США 31 августа 2017 года в ответ на сокращение числа работников американских генконсульств в России.