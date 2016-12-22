Группа Тинькофф Банка приобрела 55% в платежном сервисе CloudPayments

Группа Тинькофф Банка приобрела 55% в компании CloudPayments, владеющей процессинговым центром для обработки платежей по банковским картам Visa, MasterCard и «Мир». Об этом говорится в сообщении на сайте Тинькофф Банка.

Сделка была закрыта накануне, 11 октября. Стороны не раскрыли коммерческие условия сделки. Группа Тинькофф Банка вправе выкупить оставшиеся 45% у CloudPayments в течение двух лет, отмечается в сообщении.

«В периметр сделки попадают все компании, которые входят в группу CloudPayments: бизнесы в Казахстане и Латвии, а также компания CloudKassir», — указывается в сообщении. Последняя компания занимается предоставлением в аренду онлайн-касс для интернет-магазинов.

В Тинькофф Банке заверили, что все сотрудники CloudPayments продолжат свою работу, включая руководителей компании Дмитрия Спиридонова и Константина Яна. «Менеджеры Тинькофф Банка войдут в правление CloudPayments, усилив, таким образом, существующую команду», — поясняется в сообщении. В банке также пообещали продолжить сотрудничество со всеми партнерскими банками на прежних условиях.

«В партнерстве с Тинькофф Банком CloudPayments продолжит развивать свою технологическую платформу и делать свой сервис еще удобнее для всех его пользователей», — говорится в сообщении. Сам банк также сможет усилить направление интернет-платежей и услуг для бизнеса.

«Мы внимательно следим за рынком и всегда готовы инвестировать в перспективные компании и команды», — сказал основатель Тинькофф Банка Олег Тиньков. По его словам, банк объединяет усилия с «одной из самых талантливых команд на рынке» и будет наращивать долю рынка в сегменте интернет-платежей.

Система CloudPayments позволяет совершать оплату и возврат покупок через виджет на сайте клиента либо встроить такую возможность в мобильное приложение. В компании заявляют, что использование виджета позволяет минимизировать число шагов, необходимых для оплаты покупки в интернете.