Венедиктов связал сюжет «России 24» об «Эхе Москвы» с Громовым

Вероятным заказчиком сюжета телеканала «Россия 24» о связи радиостанции «Эхо Москвы» с «западными НКО» был замглавы администрации президента Алексей Громов. Об этом телеканалу «Дождь» рассказал главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов.

«Абсолютно очевидно, что вся эта история контролируется из единого центра. Кто у нас отвечает в администрации президента за электронные медиа? Громов Алексей Алексеевич», — считает Венедиктов.

Главред «Эха» подчеркнул, что не обсуждал с Громовым сюжет «России 24». Венедиктов отметил, что ответ замглавы администрации президента «понятно, какой будет — это не я, и лошадь не моя».

Ранее главред «Эха Москвы» в беседе с РБК посоветовал обратиться по поводу сюжета в Минздрав. «Обратитесь к министру Веронике Скворцовой. Пусть там поставят диагноз [журналистам «России 24»]», — ответил Венедиктов.

Сюжет о радиостанции вышел в эфир «России 24» 11 октября. В нем утверждалось, что «Эхо Москвы» «сотрудничает с «западными НКО» в преддверии президентских выборов в России. Ведущий Алексей Казаков в качестве доказательства привел встречу сотрудников «Эха Москвы» и корреспондентов центральной радиостанции Омска с представителями французской организации «Репортеры без границ».

Также, по словам Казакова, российские журналисты проводили встречи с сотрудниками немецкого Фонда имени Роберта Боша. Казаков заявил, что на встречах были шеф-редактор оренбургского отделения радиостанции Максим Курников и журналисты «Эха» Александр Плющев и Татьяна Фельгенгаэур.

Ведущий «России 24» утверждал, что они обсудили деятельность журналиста Олега Кашина и политика Алексея Навального. После этого они отправились на митинг в поддержку Навального. Также «Эхо Москвы» обвинили в «торговле информационным оружием», которое покупали Associated Press, The Wall Street Journal и Sky News.