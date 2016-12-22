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Bloomberg узнал о предложении США ограничить срок действия договора NAFTA
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Bloomberg узнал о предложении США ограничить срок действия договора NAFTA
Политика, 21:18
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Bloomberg узнал о предложении США ограничить срок действия договора NAFTA

Власти США предложили пополнить Североамериканское соглашение о свободной торговле (NAFTA) положением, согласно которому договор утратит силу в течение пяти лет, если страны не смогут договориться о его продлении. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на два источника, знакомые с ходом переговоров. Предложение озвучили «небольшой группе переговорщиков», пишет издание. В Белом доме отказались комментировать эту информацию.

О возможности включения такого положения в сентябре говорил министр торговли Уилбур Росс, отмечает агентство, однако Канада и Мексика критически отнеслись к этой инициативе.

США, Канада и Мексика подписали соглашение NAFTA в 1992 году, через два года оно вступило в силу.

Президент США Дональд Трамп в августе 2017 года высказался за упразднение NAFTA. Во время предвыборной кампании осенью 2016 года он заявлял, что США ошибочно подписали Североамериканское соглашение и его необходимо пересмотреть.

Исследовательская служба конгресса США (CRS) в 2015 году опубликовала доклад, в котором говорилось об «относительно скромном влиянии NAFTA на экономику США». В службе сочли, что доля торговли Соединенных Штатов с Канадой и Мексикой составляет «весьма небольшой процент ВВП». По оценкам службы, экономика США после вступления соглашения NAFTA в силу получила $80 млрд. Это эквивалентно росту ВВП США на 0,5%.

Теги: США , Канада , Мексика , NAFTA
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