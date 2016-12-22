Трамп подписал указ об изменениях медицинского закона Обамы

Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ, ослабляющий действие положений программы здравоохранения Obamacare. Согласно указу американцы смогут приобретать облегченные медицинские страховки. Об этом сообщает агентство Reuters. По словам американского лидера, реформа «затронет миллионы людей».

«Стоимость Obamacare была настолько возмутительной, она выходит за все допустимые рамки», — сказал американский лидер на церемонии. Подписание указа означает «только начало процесса», считает Трамп.

По данным Reuters, приказ Трампа даст людям больше возможностей относительно их базовых страховок, которые не покрывают: беременность и уход за новорожденными, лекарства по рецепту, лечение психических расстройств и зависимостей. Программа Obamacare предписывала покрывать такие расходы.

Указ предписывает министру труда разработать шаги, направленные на то, чтобы предприятия малого бизнеса могли объединяться в ассоциации и приобретать для сотрудников более дешевые страховки вне действия программы Obamacare.

Медицинская реформа Obamacare, которую провел предшественник Трампа, под угрозой штрафа обязывает граждан США покупать медстраховку. Также были повышены налоги на здравоохранение и расширена страховка для малоимущих. Предполагалось, что реформа приведет к снижению страховых взносов, но этого не случилось. Реформа проведена в 2010 году.

Трамп во время предвыборной кампании критиковал ее и сообщал о планах отменить эту программу. Первый его указ на посту президента США, по данным Bloomberg, коснулся реформы здравоохранения (позже Трамп заявил, что первый подписанный им указ коснулся «обновления и модернизацию ядерного арсенала»). Указ о медреформе был подписан в январе 2017 года и предписывал госучреждениям «снизить бремя регулирования» в ожидании реформирования Obamacare.

С лета текущего года сенат США рассматривал два предложения по реформе здравоохранения. В одном предусмотрена отмена Obamacare и замена другой программой. Во втором — постепенная отмена положений программы в течение двух лет. В июле сенат отклонил законопроект о медстраховании, который разработали республиканцы. Трамп был разочарован результатами голосования.

Позже он пообещал прекратить правительственные платежи страховым компаниям, если конгресс не отменит Obamacare и не примет новую программу здравоохранения.