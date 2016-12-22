В Олимпийском комитете России назвали абсурдом идею чипировать атлетов

Президент Олимпийского комитета России Александр Жуков назвал «абсурдом» идею чипирования спортсменов для борьбы с использованием допинга. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Можно дойти до абсурда во всем. Спорт должен приносить радость. А это — глупость самая натуральная», — заявил Жуков. Он отметил, что действующих правил и законов достаточно для борьбы с допингом.

«С чипированием можно далеко зайти», — считает министр спорта России Павел Колобков. По его словам, эта идея является «репрессивной мерой, которая не соответствует правам человека и неприемлема для цивилизованного мира».

В свою очередь, глава комитета Госдумы по физкультуре, спорту и туризму Михаил Дегтярев допустил возможность чипирования атлетов. «С согласия, в принципе, возможно. Это вопрос этики», — подчеркнул Дегтярев. Он добавил, что благодаря чипированию можно будет отслеживать прием спортсменом допинга в режиме реального времени.

«Если говорить о допинге, то существуют такие технологии воздействия на нейросистемы, например электрический ток, которые позволяют так улучшить результаты, как ни одно вещество, и отследить это невозможно», — подчеркнул Дегтярев.

Президент Всемирной ассоциации олимпийцев (WOA) Майк Миллер предложил чипировать спортсменов, чтобы отслеживать приемы допинга. Об этом сообщила 10 октября газета The Guardian.

«Некоторые люди считают, что мы не может так поступать со спортсменами. Но мы, как любители собак, позволяем чипировать своих питомцев, и оказывается, что это им не вредит. Почему бы нам не использовать чипы для себя?» — заявил Миллер.