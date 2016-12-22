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Еврокомиссия подготовит законопроект против «Северного потока-2»
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Еврокомиссия подготовит законопроект против «Северного потока-2»
Бизнес, 20:17
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Еврокомиссия подготовит законопроект против «Северного потока-2»

Европейская комиссия в ноябре представит законопроект для морских трубопроводов, работающих на территории Евросоюза, который должен будет регламентировать условия пользования будущим газопроводом Nord Stream 2 (оператор проекта «Северный поток-2»). Об этом сообщил на заседании комитета по энергетике Европарламента.директор по внутреннему рынку Генерального директората по энергетике Еврокомиссии Клаус Дитер Борхардт, передает «Интерфакс».

По его словам, Еврокомиссия намерена положить конец неопределенности нормативных правил для этого газопровода из России. «Скорее всего, в следующем месяце без задержек она представит законодательное предложение по общим правилам для газопроводов, приходящим на европейский газовый рынок. Нашим приоритетом является создание хорошо диверсифицированного и конкурентного газового рынка. И нам также ясно, что проект Nord Stream 2 подрывает этот приоритет. Мы не согласны с «Газпромом» или некоторыми другими государствами-участниками, что эти 55 млрд куб. м являются дополнительными объемами. Для нас это перенаправление [объемов газа]. Для комиссии крайне важно, чтобы этот трубопровод работал в рамках четкого правового регулирования», — цитирует «Интерфакс» слова Борхардта.

Еврокомиссия неоднократно добивалась мандата на переговоры с Россией о судьбе газопровода Nord Stream 2, но не получала такого разрешения, так как до сих пор правила Третьего энергопакета не распространяются на морские газопроводы в Европу (это касается не только российских проектов). По действующему законодательству Евросоюза, Еврокомиссия не может самостоятельно вести переговоры с Россией о судьбе Nord Stream 2, так как сфера энергетики относится к области смешанной компетенции между ЕС и национальными государствами. Решение о расширении полномочий Еврокомиссии по данному вопросу может быть принято только всеми странами-членами союза единогласно.

В конце сентября юридическая служба Совета Евросоюза представила экспертный отчет, в котором обозначила, что оснований для выдачи мандата Еврокомиссии по переговорам с Россией по проекту в рамках правового поля Евросоюза нет. Один из основных аргументов противников «Северного потока-2» — что трубопровод будет угрожать энергетической безопасности Европы — юристы назвали «как минимум противоречащим здравому смыслу», а требование о проведении переговоров — «вопросом политических предпочтений», писали «Ведомости».

Месяц назад президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер рассказывал, что в состав новых правил для работы морских газопроводов в ЕС, которые готовит Еврокомиссия, войдут обеспечение недискриминационного доступа других поставщиков газа к таким трубопроводам, разделение компаний по производству и транспортировке, недискриминационное установление тарифов и прозрачность. Еврокомиссия надеется принять новый законопроект до конца 2018 года — до завершения строительства «Северного потока-2». Однако практика принятия других законопроектов и директив в области энергетики в рамках Евросоюза показывают, что на согласования спорных инициатив требуется несколько лет.

Против строительства Nord Stream 2 выступает несколько стран Евросоюза, по территории которых газопровод не пройдет. В первую очередь речь идет о странах Прибалтики и о Польше, однако негативно по вопросу появления новой трубы высказывались также депутаты Европарламента от Швеции, Дании и Словакии. Среди озвученных ими аргументов — рост зависимости от российского газа, нарушение конкуренции и ущемление прав Украины и Словакии на получение доходов от транзита российского газа. Однако газопровод активно лоббирует Германия, которая заинтересована в приходе новых объемов российского газа в свою страну.

Еврокомиссия не имеет правовых оснований для того, чтобы остановить строительство газопровода Nord Stream-2, говорила во вторник 10 октября, еврокомиссар по конкуренции Маргрете Вестагер на пресс-конференции в Вилюнюсе. «Как сказал председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, проект Nord Stream-2 не является проектом европейского интереса. Я считаю, мы признали, что у нас нет правовых средств, чтобы предотвратить проект. Но у нас есть правовое основание обеспечить, чтобы Nord Stream 2 не был в правовом вакууме. Если что-то произойдет, то было бы очень хорошо иметь соглашение, что делать с инфраструктурой», — сказала она (цитата по «Интерфаксу»).

Теги: Еврокомиссия , законопроект , газопровод , Nord Stream 2
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