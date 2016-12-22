Опубликовано видео подъема арки Крымского моста с плавучих опор

Строители начали подъем от воды 5500-тонной автодорожной арки строящегося Крымского моста. Видеозапись отрыва арочного пролета от плавучих опор, который произошел в 14:15 мск, опубликовал информационный центр «Крымский мост».

Видео: Мост. Морская операция / Telegram

Подъем выполняется мощными домкратами, закрепленными на опорах. Для монтажа конструкции задействовали 12 устройств грузоподъемностью по 650 т, которые постепенно принимали на себя нагрузку.

Подъем выполнялся со скоростью около 5 м/ч.

После того как арочный пролет выдержат в таком положении на весу и специалисты проверят работу грузоподъемного оборудования, арку продолжат поднимать. Арку планируется поднять на проектную высоту в 35 м от поверхности воды.

Арочный пролет автомобильной части Крымского моста доставили в створ между фарватерными опорами 11 октября. Из-за монтажа автодорожной арки в Керченском проливе было закрыто судоходство с 11 по 14 октября.

Строители моста в конце августа установили железнодорожную арку транспортного перехода. После установки на фарватерные опоры арки позволят пропускать суда через свободное пространство шириной 185 м и высотой 35 м от воды.





Видео: Krymsky.bridge / Facebook

Крымский мост начали строить в феврале 2016 года. Объединенный автомобильный и железнодорожный транспортный переход должен связать через Керченский пролив Крым и Краснодарский край. Длина моста составит 19 км. Мост обойдется в 228,3 млрд руб. Автомобильное движение по новому мосту должно начаться в декабре 2018 года.