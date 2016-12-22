Опубликовано видео подъема арки Крымского моста с плавучих опор

Строители начали подъем от воды 5500-тонной автодорожной арки строящегося Крымского моста. Видеозапись отрыва арочного пролета от плавучих опор, который произошел в 14:15 мск, опубликовал информационный центр «Крымский мост».
Подъем выполняется мощными домкратами, закрепленными на опорах. Для монтажа конструкции задействовали 12 устройств грузоподъемностью по 650 т, которые постепенно принимали на себя нагрузку.
Подъем выполнялся со скоростью около 5 м/ч.
После того как арочный пролет выдержат в таком положении на весу и специалисты проверят работу грузоподъемного оборудования, арку продолжат поднимать. Арку планируется поднять на проектную высоту в 35 м от поверхности воды.
Арочный пролет автомобильной части Крымского моста доставили в створ между фарватерными опорами 11 октября. Из-за монтажа автодорожной арки в Керченском проливе было закрыто судоходство с 11 по 14 октября.
Строители моста в конце августа установили железнодорожную арку транспортного перехода. После установки на фарватерные опоры арки позволят пропускать суда через свободное пространство шириной 185 м и высотой 35 м от воды.
Крымский мост начали строить в феврале 2016 года. Объединенный автомобильный и железнодорожный транспортный переход должен связать через Керченский пролив Крым и Краснодарский край. Длина моста составит 19 км. Мост обойдется в 228,3 млрд руб. Автомобильное движение по новому мосту должно начаться в декабре 2018 года.