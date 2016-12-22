Российские поставщики Ford начали экспорт автокомпонентов в Румынию

Российские поставщики Ford Sollers (совместное предприятие Ford и «Соллерс») начали поставлять детали и агрегаты автокомпонентов на румынское производство американского бренда. Об этом говорится в сообщении компании.

Всего планируется экспортировать около 47 наименований автокомпонентов, которые используются в производстве Ford EcoSport. В частности, речь идет о штампованных кузовных деталях (компании Coscunoz — Татарстан и Peterform — Ленинградская область), элементах интерьера (дверные панели завода Faurecia в Ленинградской области), стеклах (компания AGG, Нижний Новгород).

Как сообщил вице-президент по закупкам Ford Sollers Николай Ходосевич, слова которого приводятся в сообщении, у компании более 70 локальных поставщиков в России. «Интерес к поставкам российских автокомпонентов для румынского завода объясняется логистической близостью двух стран, наличием у российских поставщиков производственных мощностей, соответствующих мировым требованиям по качеству, а также выгодой от девальвации рубля», — отмечает он.

Мощности румынского завода составляют около 300 тыс. автомобилей в год. Как уточнил представитель компании, поставки будут осуществляться для изготовления всех модификаций кроссовера EcoSport, который будет поставляться на европейский рынок.