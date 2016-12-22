Порошенко пообещал «поотрубать руки» за воровство в армии Украины

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что не позволит никому воровать в украинской армии, а провинившимся «поотрубает руки». Об этом сообщает издание «Украинская правда».

«Позиция первая: никому не позволю воровать в армии. Тем, кто будет воровать в армии, руки поотрубаю. Вот позиция президента», — сказал Порошенко.

Армия является «предметом моей персональной заботы», сказал президент. Порошенко назвал Вооруженные силы Украины «одним из очевидных достижений за три года».

«Позиция вторая: я приветствую, когда любое подозрение о коррупции передается в правоохранительные органы», — отметил президент Украины. Он добавил, что все, кто владеют данными о правонарушениях, должны сразу обращаться в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), а не «делать политиканство».

«Третья позиция: я подчеркиваю, чтобы расследование провели в кратчайшие сроки, представили обществу и передали в суд», — сказал украинский лидер. Он назвал «абсолютно неприемлемым» длительные расследования коррупционных дел. По мнению Порошенко, это «разрушает логику борьбы с коррупцией».

Так Порошенко прокомментировал задержание замминистра обороны Украины Игоря Павловского и главы департамента Минобороны Украины Владимира Гулевича. 11 октября их задержали по подозрению в растрате госсредств.

По данным НАБУ, подозреваемые во время конкурса на закупку топлива незаконно заключили несколько соглашений с поставщиком. Это привело к значительному увеличению цены на товар. «В результате в пользу поставщика безосновательно и незаконно были перечислены бюджетные средства на общую сумму 149,339 млн грн [примерно $5,65 млн]», — указывалось в сообщении НАБУ.