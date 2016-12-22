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ФАС завел дело на пивзавод «Афанасий» за использование символики ЧМ-2018
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ФАС завел дело на пивзавод «Афанасий» за использование символики ЧМ-2018
Бизнес, 17:32
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ФАС завел дело на пивзавод «Афанасий» за использование символики ЧМ-2018

Тверское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) возбудило дело против ООО «Частная пивоварня «Афанасий» и ООО «Никитин» за незаконное использование символики чемпионата мира по футболу-2018. Об этом говорится в сообщении на сайте Тверского УФАС.

В ведомство обратился представитель Международной федерации футбольных ассоциаций (FIFA). По его словам, в рекламной акции пива под названием «Афанасий Марочное. Болей за наших вместе с «Афанасием», используются товарные знаки, правообладателем которых является FIFA. В футбольной федерации попросили УФАС защитить их интеллектуальную собственность.

После этого в ведомстве возбудили дело по признакам нарушения Закона о защите конкуренции. Оно будет рассмотрено 23 октября. Согласно федеральному закону «О подготовке и проведении в РФ чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», нельзя использовать товарные знаки FIFA без разрешения правообладателя.

Тверской холдинг «Афанасий» производит алкогольные напитки, квас, молочную и мясную продукцию. В Твери и Тверской области холдинг владеет 1700 торговыми точками. Еще 2500 торговых точек холдинга находятся в Москве и Московской области. Также компания владеет еще 1300 торговыми точками в регионах.

Теги: ФАС , конкуренция , Тверь , пивзавод
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