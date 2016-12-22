Суд оштрафовал завод в Балашихе после жалоб жителей на запахи

Ногинский городской суд оштрафовал асфальтобетонный завод в Балашихе на 190 тыс. руб., признав предприятие виновным в выбросе вредных веществ в атмосферу, рассказали РБК в канцелярии суда и подтвердил представитель завода. В требовании Минэкологии Московской области приостановить деятельность завода на 90 суток суд отказал. Этот завод стал первым предприятием, оштрафованным после массовых жалоб жителей Москвы и Подмосковья на неприятные запахи.

Жалобы жителей юго-восточных районов Москвы (Косино, Курьяново, Капотня, Новогиреево), а также городов Балашиха, Люберцы и Реутов на неприятные запахи стали поступать в надзорные органы в августе.

По итогам проверки Росприроднадзор выявил несколько объектов, где нормы выделения вредных веществ в атмосферу были превышены. Среди них — асфальтобетонный завод в Балашихе, который эксплуатирует компания «ТД Групп» Самвела Апозяна.

Ее представитель опровергает выводы экспертизы. «Эти запахи идут со стороны Люберец и не имеют никакого отношения к производству асфальта, к тому же пробы, которые показали превышение вредных веществ, брали не в рабочей зоне предприятия, а на расстоянии 50 м», — прокомментировал РБК представитель «ТД Групп».

Точную причину неприятного запаха выявить до сих пор не удалось, подтвердил замначальника департамента Росприроднадзора по Центральному федеральному округу Андрей Солодовник, поэтому проверки будут продолжены.

Как рассказали РБК представители Росприроднадзора и подмосковного Минэкологии, повышенное содержание сероводорода также зафиксировано на предприятии «Русское олово» в Балашихе и на территории закрытого в июне мусорного полигона «Кучино».

В конце сентября Росприроднадзор сообщил о превышении уровня сероводорода на балашихинском полигоне в 625 раз. Пробы с полигона в ведомстве отобрали 12 сентября. Кроме того, десятикратные превышения норм выбросов также зафиксировали на объекте «Мосводоканала».

Мусорный полигон в Балашихе был закрыт в июне после того, как не нее местные жители пожаловались Владимиру Путину в ходе «прямой линии».