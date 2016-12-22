Песков сообщил о подготовке визита Путина в Иран

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о подготовке визита российского лидера Владимира Путина в Иран. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Визит готовится. О сроках сообщим дополнительно», — сказал Песков.

Ранее помощник Путина Юрий Ушаков рассказал агентству, что президент России посетит Тегеран, где примет участие в трехсторонней встрече России, Ирана и Азербайджана.

Руководитель пресс-службы посольства Ирана в Азербайджане Мамедрза Наджафи уточнил, что встреча должна пройти 1 ноября. По словам Наджафи, в ходе переговоров лидеры трех стран обсудят региональное сотрудничество.

«Начало трехстороннего формата было положено в Баку, сейчас этот формат развивается. Главы трех стран обсудят региональное сотрудничество. Ожидаются и двусторонние встречи глав государств», — подчеркнул руководитель пресс-службы.

Предыдущая встреча глав России, Ирана и Азербайджана прошла в августе 2016 года в Баку. На ней лидеры трех стран договорились, что «будут продолжать всестороннее развитие равноправного и взаимовыгодного сотрудничества, а также будут углублять и расширять политический диалог на различных уровнях по всему спектру вопросов, представляющих взаимный интерес».

Также стороны пообещали совместно развивать транспортно-коммуникационную инфраструктуру. Таким образом будут увеличен пассажиропоток по международному транспортному коридору «Север — Юг». Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщал, что стороны поделились планами о создании единого энергокоридора. С его помощью страны намеревались наладить обмен энергетическими ресурсами.