СМИ узнали о новом деле против главы «Христианского государства»

На главу общественной организации «Христианское государство — Святая Русь» Александра Калинина завели уголовное дело об экстремизме. Об этом «РИА Новости» сообщил источник в правоохранительных органах.

«В отношении Калинина возбудили еще одно уголовное дело по статье 282 УК РФ (возбуждение ненависти)», — заявил собеседник агентства. По его словам, дело возбудили после того, как в интернете обнаружились видеозаписи, на которых Калинин оскорбляет мусульман.

В конце сентября Калинин был арестован Таганским судом Москвы. Его подозревают в давлении на владельцев кинотеатров, которые хотели показывать фильм режиссера Алексея Учителя «Матильда». Позднее ему предъявили обвинение по этому делу. Уголовное дело против Калинина было возбуждено по ст. 179 УК РФ (принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения).

В начале сентября объединенная сеть кинотеатров «Синема Парк» и «Формула Кино» заявила, что отказывается от проката «Матильды». Причинами стали «неправомерные действия со стороны противников фильма» и «участившиеся угрозы в адрес кинотеатров». Как сообщила РБК директор по связям с общественностью киносети Александра Артамонова, угрозы кинопрокатчикам поступали от «Христианского государства».

По версии следствия, Калинин и его сторонники также намеревались заработать на кампании против «Матильды». Они планировали навязать киносетям охранные услуги со стороны связанного с «Христианским государством» ЧОПа.

Депутат Госдумы Наталья Поклонская 10 октября попросила генпрокурора России Юрия Чайку признать «Христианское государство» экстремистской организацией и запретить ее деятельность в стране.

Также в конце сентября стало известно, что в 2002 году Калинин получил восемь лет тюрьмы за убийство. Кроме того, он был судим за подделку и изготовление документов.

Фильм «Матильда» рассказывает об отношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. В России кинолента выйдет в массовый прокат 25 октября.