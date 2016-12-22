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СМИ узнали о новом деле против главы «Христианского государства»
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СМИ узнали о новом деле против главы «Христианского государства»
Конфликт вокруг «Матильды», 16:21
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СМИ узнали о новом деле против главы «Христианского государства»

На главу общественной организации «Христианское государство — Святая Русь» Александра Калинина завели уголовное дело об экстремизме. Об этом «РИА Новости» сообщил источник в правоохранительных органах.

«В отношении Калинина возбудили еще одно уголовное дело по статье 282 УК РФ (возбуждение ненависти)», — заявил собеседник агентства. По его словам, дело возбудили после того, как в интернете обнаружились видеозаписи, на которых Калинин оскорбляет мусульман.

Дело «Матильды»: как фильм Учителя стал самым скандальным в России
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В конце сентября Калинин был арестован Таганским судом Москвы. Его подозревают в давлении на владельцев кинотеатров, которые хотели показывать фильм режиссера Алексея Учителя «Матильда». Позднее ему предъявили обвинение по этому делу. Уголовное дело против Калинина было возбуждено по ст. 179 УК РФ (принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения).

В начале сентября объединенная сеть кинотеатров «Синема Парк» и «Формула Кино» заявила, что отказывается от проката «Матильды». Причинами стали «неправомерные действия со стороны противников фильма» и «участившиеся угрозы в адрес кинотеатров». Как сообщила РБК директор по связям с общественностью киносети Александра Артамонова, угрозы кинопрокатчикам поступали от «Христианского государства».

По версии следствия, Калинин и его сторонники также намеревались заработать на кампании против «Матильды». Они планировали навязать киносетям охранные услуги со стороны связанного с «Христианским государством» ЧОПа.

Депутат Госдумы Наталья Поклонская 10 октября попросила генпрокурора России Юрия Чайку признать «Христианское государство» экстремистской организацией и запретить ее деятельность в стране.

Также в конце сентября стало известно, что в 2002 году Калинин получил восемь лет тюрьмы за убийство. Кроме того, он был судим за подделку и изготовление документов.

Фильм «Матильда» рассказывает об отношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. В России кинолента выйдет в массовый прокат 25 октября.

«Христианское государство — Святая Русь»

У организации «Христианское государство — Святая Русь» есть сайт, который пока недоступен, и канал YouTube, на который подписаны около 26 тыс. человек. Первое видео было опубликовано в августе 2012 года. Среди роликов много видео с ответами на вопросы, например, «можно ли [православной] краситься и пользоваться косметикой» или «можно ли стать одержимыми через фильмы ужасов».

В связи с деятельностью «Христианского государства» в СМИ часто упоминают руководителя организации Александра Калинина из Липецка, называющего себя «христианин Александр», и Мирона Кравченко, которого называют то пресс-секретарем, то главой центрального отдела.

Организация привлекла к себе внимание в январе 2017 года, когда направила в кинотеатры письма, в которых призывала не допустить показа фильма Алексея Учителя. «Любой баннер, афиша, рекламная листовка с информацией о прокате фильма «Матильда» будут рассмотрены как ваше желание унизить святых православной церкви и провокация к «русскому Майдану», — говорилось в письме.

Вскоре Дмитрий Песков назвал такие действия недопустимыми. По его словам, организация «Христианское государство — Святая Русь» не зарегистрирована Минюстом. «То есть, по сути, речь идет об угрозах со стороны анонимных экстремистов», — заявил тогда пресс-секретарь президента.

В феврале 2017 года Кравченко рассказывал, что в «Христианское государство» входят около 300 человек и есть те, кто готов присоединиться, «их тысячи». Он отмечал, что организация не связана с депутатом Поклонской: «Мы пока действуем не в связке, потому что каждый должен наступать по своему фронту. Мы обозначаем намерения активистов, она наступает по прокурорской части».

Сама Наталья Поклонская раскритиковала деятельность «Христианского государства»: «Действия данной организации направлены на то, чтобы опорочить православных и Русскую православную церковь».

Теги: Александр Калинин , «Матильда» , Алексей Учитель , «Христианское государство»
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