Более 70% россиян выступили за оказание помощи Сирии после войны

За оказание поддержки правительству Сирии после завершения войны в этой стране выступили 73% россиян. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ), поступившие в РБК. 19% респондентов заявили, что Москве скорее не следует или безусловно не следует поддерживать Дамаск после окончания военных действий.

Из числа тех, кто высказался за продолжение поддержки, 75% считают, что она должна оказываться в виде гуманитарной помощи. Также респонденты выступили за военно-техническую и дипломатическую поддержку Дамаска (45% и 44% соответственно, на вопрос можно было дать не более трех вариантов ответа).

За то, чтобы материально поддерживать Сирию, выступили только 25%.

В целом за ситуацией в Сирии с той или иной периодичностью следят 79% респондентов (постоянно следят лишь 23%). 54% респондентов считают, что России нужно продолжать военную операцию в Сирии «до победного конца». О необходимости прекращения участия Москвы в конфликте заявили 34% респондентов, в частности, из-за понесенных потерь и из-за необходимости заняться решением проблем в России.

Происходящее в Сирии 20% россиян считают войной, и такой же процент опрошенных — «борьбой с терроризмом». При этом треть затруднились охарактеризовать происходящее в ближневосточной стране.

По данным ВЦИОМ, о нормализации ситуации в Сирии говорят 58% респондентов (в октябре 2016-го года таких было 15%).

В июле в партии «Яблоко» заявили, что собрали 50 тыс. подписей россиян за вывод российских войск из Сирии. Но руководитель пресс-службы партии Игорь Яковлев говорил РБК, что эти подписи функционеры не будут подавать в госорганы, так как считают, что «апеллировать к Путину» бессмысленно.