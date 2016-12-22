Немецкие бизнесмены подарили Путину футболку немецкой сборной

Председатель Восточного комитета германской экономики Вольфганг Бюхеле подарил на день рождения президенту Владимиру Путину футболку немецкой национальной команды под номером 9 и статуэтку советского вратаря Льва Яшина. Об этом рассказал председатель комитета в ходе встречи Путина с представителями немецкого бизнеса, сообщает корреспондент РБК.

«В качестве талисмана для российской сборной мы нашли фигуру Льва Яшина. Пусть эти два сувенира принесут нам и вам удачу. Тогда наверняка мы встретимся в рамках большого финала [ЧМ-2018]», — обратился Бюхеле к Путину. Российский лидер поблагодарил Бюхеле за подарок.

«Вы [Путин] и Восточный комитет германской экономики одногодки — родились в 1952 году. Это нас объединяет», — подчеркнул Бюхеле.

По мнению Бюхеле, чемпионат мира по футболу-2018, который пройдет в России, еще больше сблизит две страны. Он также выразил надежду, что любители футбола из России и Германии будут болеть друг за друга на чемпионате мира.

ЧМ-2018 стартует в России 14 июня и завершится 15 июля. Игры пройдут на 12 стадионах в 11 городах России. Так, матчи состоятся в Москве («Лужники» и «Спартак»), Санкт-Петербурге (стадион «Санкт-Петербург»), Казани («Казань Арена»), Сочи («Фишт»), Екатеринбурге («Екатеринбург Арена»), Ростове-на-Дону («Ростов Арена»), Волгограде («Волгоград Арена»), Нижнем Новгороде (стадион «Нижний Новгород»), Калининграде (стадион «Калининград»), Самаре («Самара Арена») и Саранске («Мордовия Арена»).