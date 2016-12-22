«Лаборатория Касперского» отвергла обвинения в кибершпионаже в США

Российская IT-компания «Лаборатория Касперского» не имеет отношения к информации о возможной модификации своих программ для кибершпионажа, заявили в компании. Об этом сообщает ТАСС.

«Лаборатория Касперского» не имеет отношения к ситуации, описанной в нескольких ведущих американских СМИ, и не обладает никакой информацией о ней», — заявили агентству в компании.

В ночь на 12 октября The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на знакомые с ситуацией источники из числа бывших и действующих чиновников США, что российские спецслужбы использовали продукты компании для шпионажа на компьютерах по всему миру. По данным источников, программы «Лаборатории Касперского» искали документы, в том числе по грифу «совершенно секретно». В материале газеты отмечалось, что ни число компьютеров, к которым злоумышленники могли получить доступ, ни способ кражи данных неизвестны.

До этого, 5 октября, The Wall Street Journal также сообщала о том, что с помощью антивирусов производства «Лаборатории Касперского» российские спецслужбы получили доступ к секретной информации Агентства национальной безопасности. Данные были похищены через личный компьютер подрядчика АНБ, на котором был установлен антивирус российской компании.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал обвинения «Лаборатории Касперского» в кибершпионаже «абсурдными», «беспочвенными» и «бездоказательными». По его словам, российское государство «не имеет, не имело никакого отношения к подобной деятельности».

В конце июня комитет по вооруженным силам сената США предложил запретить использовать американским госорганам продукты «Лаборатории Касперского». Министерство внутренней безопасности США увидело в них угрозу внутренней безопасности страны. Американские госучреждения в течение 30 дней обязали отказаться от продуктов производства компании.

​В «Лаборатории Касперского» посчитали эти заявления «необоснованными» и отвергли сотрудничество с какими бы то ни было государствами для кибершпионажа и другой агрессивной деятельности в интернете. В середине сентября главу компании, Евгения Касперского, вызвали в конгресс США для дачи показаний. Сам Касперский отметил, что его компания стала «жертвой политической борьбы».