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Шлосберг обвинил Андрея Турчака в «рассыпании бюджета» Псковской области
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Шлосберг обвинил Андрея Турчака в «рассыпании бюджета» Псковской области
Отставки губернаторов, 14:56
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Шлосберг обвинил Андрея Турчака в «рассыпании бюджета» Псковской области

Бывший губернатор Псковской области Андрей Турчак, отставку которого 12 октября принял Владимир Путин, «полностью рассыпал бюджет региона», сказал в комментарии РБК депутат областного собрания от «Яблока» Лев Шлосберг.

По его словам, Турчак «создал колоссальный, рекордный за всю историю региона государственный долг» на сумму около 16 млрд руб. До того, как Турчак занял пост главы региона, госдолга у региона не было, заявил депутат.

По его словам, общий бюджет области составляет 26 млрд руб., но при этом собственные доходы региона равны размеру госдолга. «Псковская область сейчас находится под особым контролем Минфина России, как неблагополучный регион в бюджетном отношении», — пояснил депутат.

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Турчак, по словам Шлосберга, «пришел в Псковскую область как на кадровый трамплин». «И только это его в Псковской области интересовало. Он не был готов к государственной работе. Все свои восемь лет Турчак жил здесь на чемоданах, в ожидании будущего перехода на некие высокие должности в Москве или Санкт-Петербурге», — добавил депутат.

Комментируя назначение врио Псковской области Михаила Ведерникова, Шлосберг заявил, что он «не хозяйственный руководитель, не политик, человек для области новый». «Как и Турчак, он вышел из «Молодой гвардии» «Единой России». Это не отвечает потребностям Псковской области. Наш регион устал от варягов», — сказал он.

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12 октября президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Псковской области Андрея Турчака, который решил покинуть пост по собственному желанию. Он стал 11-м за последние полмесяца главой региона, который решил уйти в отставку. Вместо Турчака временно исполняющим обязанности главы Псковской области назначен 42-летний заместитель полпреда президента в Северо-Западном федеральном округе Михаил Ведерников.

Как сообщал РБК в начале сентября, осенью в отставку будут отправлены около десяти глав регионов. Отставки проводятся в рамках курса Кремля на изменение губернаторского корпуса и формирование нового поколения управленцев. 11 октября источники РБК заявили об окончании ротации губернаторского корпуса. Ожидалось, что последним ушедшим в отставку станет Андрей Турчак.

До Турчака свои посты покинули губернатор Самарской области Николай Меркушкин, глава Нижегородской области Валерий Шанцев, губернатор Красноярского края Виктор Толоконский, руководитель Дагестана Рамазан Абдулатипов, глава Ненецкого автономного округа Игорь Кошин, губернатор Приморского края Владимир Миклушевский, глава Орловской области Вадим Потомский, губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий, глава Омской области Виктор Назаров и губернатор Ивановской области Павел Коньков.

Теги: отставка , Псковская область , Андрей Турчак , Лев Шлосберг
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