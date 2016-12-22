Нарышкин назвал Мединского «талантливым публицистом»

Выступающие за лишение министра культуры Владимира Мединского докторской степени «не согласны с его открытой общественной гражданской позицией», заявил на презентации фильма «Собибор» директор Службы внешней разведки, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин. Об этом говорится в сообщении Российского военно-исторического общества, поступившем в РБК.

Нарышкин назвал Мединского «ученым историком» и «ярким талантливым публицистом». По его словам, министр культуры «многое делает для популяризации исторических знаний», в особенности для молодого поколения. «Я считаю, что недопустим избирательный подход к ранее принятым в законном порядке решениям (о присуждении Мединскому научной степени доктора исторических наук. — РБК)», — подчеркнул Нарышкин.

Он добавил, что уверен в том, что президиум Высшей аттестационной комиссии (ВАК) и Минобрнауки «примет разумное и взвешенное решение».

Экспертный совет ВАК 2 октября рекомендовал лишить Мединского степени доктора исторических наук. Согласно заключению совета, в его работе отсутствует новизна, имеются фактические ошибки, а отношение к источникам избирательное и непрофессиональное. Позиция автора, по мнению экспертов, входит «в непримиримое противоречие с принципами научности, объективности и историзма». Мединский называет критерием достоверности своего исследования «национальные интересы России». По мнению экспертов ВАК, достоверность не зависит от национальной принадлежности автора.

Представитель Мединского Ирина Казначеева назвала выводы экспертного совета ВАК «техническими», так как окончательное решение должен принять президиум ВАК. В поддержку научности диссертации министра культуры выступила глава Минобрнауки Ольга Васильева. Ректор БелГУ Николай Болгов выразил недоумение решением экспертного совета ВАК. Кремль назвал ситуацию вокруг диссертации Мединского «отдельно взятым случаем» и не увидел в нем причин для изменений во всей системе присвоения ученых степеней.

Процедура лишения научной степени проходит в три этапа: решение принимается в диссертационном совете вуза, затем — в экспертном совете ВАК и утверждается в президиуме ВАК. В июле Белгородский государственный университет (БелГУ), куда президиум направил диссертацию для проверки, отказался лишать Мединского степени доктора исторических наук. Окончательное решение в отношении степени министра культуры должен принять президиум ВАК.