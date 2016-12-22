В «Роснефти» назвали обоснованным показ видео встречи Улюкаева и Сечина

Обнародование в рамках судебного процесса по делу экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева видеозаписи передачи ему взятки является обоснованным. Об этом РБК заявил пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев.

Доказательства, которые связаны с передачей взятки и другими обстоятельствами дела, по мнению Леонтьева, оглашать уместно, в отличие от разговоров о рынке нефти и газа, отношениях с партнерами и разговоров о политике.

По словам пресс-секретаря, то, что глава компании Игорь Сечин ранее высказывал недовольство фактом обнародования расшифровки своего разговора с Улюкаевым «это в первую очередь было недовольство оглашением текстов, никаким образом не связанных с процессом. Нельзя всуе разглашать конфиденциальную информацию».

12 октября во время процесса в Замоскворецком суде Москвы по делу Улюкаева его участникам продемонстрировали три видеозаписи, которые были сделаны вечером 14 ноября 2016 года, в день предполагаемой передачи взятки.

На первом видео Сечин и Улюкаев разговаривают у гаражного бокса возле офиса «Роснефти», после чего из бокса выходят мужчины и уводят Улюкаева. На второй Сечин стоит перед гаражным боксом, недалеко от него лежит сумка, которую Улюкаев забирает и заносит в гаражный бокс. Еще в одной записи Улюкаев с Сечиным говорят в том числе о корзинке и «исполнении поручения».

Также 12 октября в суде была представлена аудиозапись телефонного разговора экс-министра с Сечиным. На ней глава «Роснефти» приглашает Улюкаева к себе в офис.

Речь идет о записи прослушки разговоров Сечина с Улюкаевым с их встречи в офисе «Роснефти» в ноябре 2016 года, которая была обнародована 5 сентября в виде стенограмм. В ней прозвучала фраза «собрали объем». Обвинение считает, что речь шла о сборе денег для взятки, а адвокаты — что запись была сделана с ошибками.

Также в записи упоминалась «корзинка с колбасой», которую глава «Роснефти» подарил бывшему министру. По данным «Ведомостей», он традиционно презентует такую корзину друзьям и деловым партнерам. Сечин, комментируя публикацию стенограммы его разговора с Улюкаевым, сравнил ее с приемом спецслужб для отвлечения внимания. По его мнению, внимание СМИ отвлекли «материалы, которые абсолютно не имеют отношения к так называемому делу [экс-]министра Улюкаева», то есть «корзинка с колбасой».

Сечин назвал «профессиональным кретинизмом» обнародование в суде стенограммы его разговора с Улюкаевым. «Там есть сведения, содержащие гостайну», — пояснил он.

Экс-министра Улюкаева обвиняют в получении $2 млн взятки от главы «Роснефти» Игоря Сечина за выдачу Минэкономразвития заключения, которое позволило бы «Роснефти» приватизировать «Башнефть». Свидетели считают, что Улюкаев вымогал у Сечина взятку на саммите БРИКС в Гоа в октябре 2016 года. Бывший министр не признает своей вины.