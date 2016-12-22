Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,01 57,54 EUR Нал. 68,77 68,22 USD Бирж. 57,72 -0,12 EUR Бирж. 68,41 -0,16 USD ЦБ. 57,69 -0,23 EUR ЦБ. 68,45 -0,06 EUR/USD 1,19 -0,00 BTC/USD Бирж. 5231,21 +409,21 ММВБ 2095,08 -0,29% РТС 1143,62 +0,03% Brent 56,23 -0,78% DJIA 22872,89 +0,18% Nasdaq 6603,55 +0,25% FTSE 7549,44 +0,21%
«Девушка Бонда» Леа Сейду заявила о домогательствах Харви Вайнштейна
Лента новостей
Пуск «Прогресса» к МКС перенесли 14:07, Технологии и медиа Защита Улюкаева рассказала о его ожиданиях от «сумки Сечина» под елкой 14:04, Общество «Девушка Бонда» Леа Сейду заявила о домогательствах Харви Вайнштейна 14:01, Общество Lufthansa договорилась о покупке активов разорившейся Air Berlin 14:01, Бизнес Алекперов предсказал сохранение антироссийских санкций еще на 10 лет 13:53, Бизнес В Крыму предложили Порошенко провести референдум в Закарпатье 13:47, Политика Песков назвал абсурдными обвинения в адрес «Лаборатории Касперского» 13:30, Политика Легионер «Спартака» отказался продлить контракт с клубом 13:26, Спорт Путин сменил губернатора Псковской области 13:11, Политика Высоцкая и Шакуров будут вести программу «Жди меня» на НТВ 13:04, Общество «Ростелеком» предложил ввести сканирование лица для проезда в транспорте 13:02, Технологии и медиа Синоптики пообещали москвичам дожди и «полное погружение в осень» 12:58, Общество Венедиктов посоветовал пойти к Скворцовой за диагнозом для «России 24» 12:48, Технологии и медиа Шарапова вышла в четвертьфинал на турнире в Китае 12:31, Спорт Модный дом Gucci откажется от использования меха 12:28, Общество АвтоВАЗ объявил об отзыве 20 тыс. хэтчбеков Lada XRay 12:23, Авто При взрыве на шахте в Донецке погибли три человека 12:21, Общество Курс биткоина превысил $5000 и установил новый рекорд 12:20, Деньги Самолет экстренно сел в Благовещенске из-за проблем с кондиционированием 12:08, Общество Захарова рассказала о порывшихся в архиве консульства России спецслужбах 12:08, Политика Российская делегация откажется ехать в США из-за исчезнувших флагов 11:59, Политика Похудеть и заработать: как устроены ЗОЖ-марафоны с призовыми фондами 11:51, Спецпроект РБК PINK Задержанным украинским пограничникам предъявили обвинение в России 11:45, Общество Клименко заявил об «очень плохом прогнозе» по легализации криптовалют 11:45, Деньги Почему Gucci перестанет использовать мех в своих коллекциях 11:45, Стиль «Руссоль» пожаловалась на нехватку полувагонов для перевозки продукции 11:34, Бизнес
«Девушка Бонда» Леа Сейду заявила о домогательствах Харви Вайнштейна
Общество, 14:01
0
«Девушка Бонда» Леа Сейду заявила о домогательствах Харви Вайнштейна

Французская актриса Леа Сейду, которая сыграла девушку Джеймса Бонда в фильме «007: Спектр», заявила о домогательствах со стороны голливудского продюсера Харви Вайнштейна. Об этом ​артистка рассказала в интервью газете The Guardian.

Девушка утверждает, что она и продюсер оказались на одном и том же модном показе в Париже, где Вайнштейн настоял на встрече в отеле в ту же ночь. Сейду заявила, что ей трудно было отказать, поскольку Вайнштейн очень влиятельный. «Я актриса, а он продюсер», — пояснила она.

Когда девушка пришла к Вайнштейу, они стали говорить о карьере Сейду. Разговор прервался попыткой продюсера поцеловать ее в губы. «Мне пришлось защищаться, Вайнштейн большой и толстый, нужно быть достаточно сильным, чтобы противостоять ему», — рассказала она, отметив, что продюсер предпринял ни одну попытку.

Актриса назвала Вайнштейна «очень властным» и «потерявшим над собой контроль». «Я толкнула его. Думаю, он зауважал меня, потому что я сопротивлялась», — отметила она.

Дату инцидента актриса назвать не смогла, предположив, что это было в 2012 году. После этого, по словам Сейду, она рассказала историю друзьям. Ее агент посоветовал держаться от Вайнштейна подальше, но при этом быть вежливой.

Голливудский секрет: что известно о секс-скандале вокруг Харви Вайнштейна
Общество

Таким образом Сейду присоединилась к женщинам, которые ранее обвиняли Вайнштейна в домогательствах.

5 октября The New York Times опубликовал расследование о сексуальных домогательствах со стороны 65-летнего Харви Вайнштейна в отношении актрис, среди которых Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Азия Ардженто.

Журналисты газеты установили, что домогательства происходили по единому сценарию. Вайнштейн назначал девушкам деловую встречу в лобби отеля, после чего выяснялось, что он ждет их в номере.

После скандала адвокат продюсера заявил, что обвинения не соответствуют действительности.

Вайнштейн направил NYT заявление с извинениями перед коллегами и сказал, что сожалеет о случившемся.

Совет директоров голливудской киностудии The Weinstein Company, основателем которой был продюсер, уволил Вайнштейн в связи с «неподобающим поведением». На следующий день после отстранения Вайнштейна студия заявила о планах сменить название из-за скандала.

Супруга Харви Вайнштейна, дизайнер Джорджина Чапмен 11 октября объявила о расставании с мужем.

Харви Вайнштейн был продюсером таких картин, как «Криминальное чтиво», «Бесславные ублюдки», «Джанго освобожденный», «Убить Билла» Квентина Тарантино, «Умница Уилл Хантинг» Гаса Ван Сента, «Король говорит» Тома Хупера, «Властелин колец», «Авиатор», «Мой парень — псих» и другие.

Теги: Харви Вайнштейн , Леа Сейду
Главное
Путин сменил губернатора Псковской области Политика
Материалы по теме
Голливудский секрет: что известно о секс-скандале вокруг Харви Вайнштейна Общество
Студия Weinstein Co сменит название из-за сексуального скандала Общество
Продюсера «Убить Билла» уволили из его кинокомпании после секс-скандала Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку