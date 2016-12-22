«Девушка Бонда» Леа Сейду заявила о домогательствах Харви Вайнштейна

Французская актриса Леа Сейду, которая сыграла девушку Джеймса Бонда в фильме «007: Спектр», заявила о домогательствах со стороны голливудского продюсера Харви Вайнштейна. Об этом ​артистка рассказала в интервью газете The Guardian.

Девушка утверждает, что она и продюсер оказались на одном и том же модном показе в Париже, где Вайнштейн настоял на встрече в отеле в ту же ночь. Сейду заявила, что ей трудно было отказать, поскольку Вайнштейн очень влиятельный. «Я актриса, а он продюсер», — пояснила она.

Когда девушка пришла к Вайнштейу, они стали говорить о карьере Сейду. Разговор прервался попыткой продюсера поцеловать ее в губы. «Мне пришлось защищаться, Вайнштейн большой и толстый, нужно быть достаточно сильным, чтобы противостоять ему», — рассказала она, отметив, что продюсер предпринял ни одну попытку.

Актриса назвала Вайнштейна «очень властным» и «потерявшим над собой контроль». «Я толкнула его. Думаю, он зауважал меня, потому что я сопротивлялась», — отметила она.

Дату инцидента актриса назвать не смогла, предположив, что это было в 2012 году. После этого, по словам Сейду, она рассказала историю друзьям. Ее агент посоветовал держаться от Вайнштейна подальше, но при этом быть вежливой.

Таким образом Сейду присоединилась к женщинам, которые ранее обвиняли Вайнштейна в домогательствах.

5 октября The New York Times опубликовал расследование о сексуальных домогательствах со стороны 65-летнего Харви Вайнштейна в отношении актрис, среди которых Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Азия Ардженто.

Журналисты газеты установили, что домогательства происходили по единому сценарию. Вайнштейн назначал девушкам деловую встречу в лобби отеля, после чего выяснялось, что он ждет их в номере.

После скандала адвокат продюсера заявил, что обвинения не соответствуют действительности.

Вайнштейн направил NYT заявление с извинениями перед коллегами и сказал, что сожалеет о случившемся.

Совет директоров голливудской киностудии The Weinstein Company, основателем которой был продюсер, уволил Вайнштейн в связи с «неподобающим поведением». На следующий день после отстранения Вайнштейна студия заявила о планах сменить название из-за скандала.

Супруга Харви Вайнштейна, дизайнер Джорджина Чапмен 11 октября объявила о расставании с мужем.

Харви Вайнштейн был продюсером таких картин, как «Криминальное чтиво», «Бесславные ублюдки», «Джанго освобожденный», «Убить Билла» Квентина Тарантино, «Умница Уилл Хантинг» Гаса Ван Сента, «Король говорит» Тома Хупера, «Властелин колец», «Авиатор», «Мой парень — псих» и другие.