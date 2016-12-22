Пуск «Прогресса» к МКС перенесли

Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с грузовым космическим кораблем «Прогресс МС-07» к Международной космической станции (МКС) с космодрома Байконур перенесен на резервную дату 14 октября, говорится в сообщении «Роскосмоса». Причина переноса в сообщении не указана.

Запуск должен был произойти сегодня. «Интерфакс» со ссылкой на источника на космодроме передает, что его пришлось отложить из-за технических неполадок с электрикой или системой управления на ракете.

«Не исключено, что сбой мог возникнуть из-за отказа одного из датчиков, ответственного за передачу информации на пульт управления», — сказал собеседник агентства.

Ранее в ЦУПе заявляли, что по состоянию на вечер 11 октября были завершены плановые работы по подготовке к запуску грузового космического корабля. Пуск корабля был запланирован на 12:32 мск 12 октября.

Корабль доставит к МКС две тонны грузов, в том числе топливо, пищау воду, кислород и оборудование для поддержания станции.

14 июня после запуска «Союза» из-за падения боковых блоков ракеты в казахстанской степи начался пожар. При его тушении погиб сотрудник «НПО Машиностроения». Еще один человек пострадал.

Модифицированный грузовой космический корабль «Прогресс МС» эксплуатируется с 2015 года, когда был запущен первый корабль серии («Прогресс-МС-01»).Корабль, в отличие от предыдущей серии («Прогресс М-М») оборудован внешним отсеком, в который могут устанавливаться четыре контейнера для запуска до 24 микроспутников. Также у кораблей серии «Прогресс МС» усилена защита от метеоритов и космического мусора, модернизированы стыковочная система и система связи. Первый грузовой космический корабль серии «Прогресс» был запущен к советской орбитальной станции «Салют-6» в январе 1978 года.