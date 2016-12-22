Защита Улюкаева рассказала о его ожиданиях от «сумки Сечина» под елкой

Бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев был уверен, что в сумке, которую он подобрал во дворе офиса «Роснефти» 14 ноября 2016 года, в день предполагаемого получения им взятки от главы компании, было вино. Об этом заявила адвокат экс-министра Дариджан Квеидзе, сообщает корреспондент РБК.

«Улюкаев был убежден, что там (в сумке) вино, я вам это докажу», — сказала адвокат.

Квеидзе добавила, что ранее во время встречи на саммите БРИКС в Гоа в октябре 2016 года глава «Роснефти» обещал угостить Улюкаева таким вином, какого тот «никогда не пробовал».

12 октября на четырнадцатом заседании по делу Улюкаева в Замоскворецком суде показали видео встречи экс-министра и главы компании «Роснефть» Игоря Сечина в ноябре 2016 года. Один из роликов начинался кадрами с Сечиным, находившимся перед​ гаражным боксом. Недалеко от него под елкой лежала сумка. Затем к боксу подъехал BMW, а появившийся в кадре Улюкаев забрал сумку и занес ее в бокс.

В середине сентября стало известно, что Сечин в день задержания передал экс-министру корзинку с колбасой. Об этом рассказал суду один из свидетелей по делу — бывший водитель экс-министра Илья Макаров. По его словам, в корзинке также было вино. Одна из последних фраз главы «Роснефти», с которой тот обратился к Улюкаеву за несколько минут до задержания, была «Корзиночку забирай».

В Замоскворецком суде Москвы 12 октября состоялось четырнадцатое заседание по делу экс-главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева.

Бывшего министра обвиняют в получении взятки в размере $2 млн от главы «Роснефти» Игоря Сечина за положительную оценку приватизации «Башнефти». По показаниям свидетелей, Улюкаев вымогал у Сечина взятку на саммите БРИКС в Гоа в октябре 2016 года.