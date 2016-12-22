Противники «Матильды» попросили Путина не допустить выхода картины

Противники фильма «Матильда» обратились к президенту России Владимиру Путину и подали ему 100 тыс. обращений от людей, которых «оскорбило надругательство над святыми» в киноленте. Об этом говорится в сообщении общественного движения «Царский крест», которое поступило в РБК. Движение просит Путина вмешаться в ситуацию и не допустить выход картины на экраны.

В письме активисты называют фильм Алексея Учителя «кощунственным и антироссийским» и просят защитить «национальное достояние, веру, святыни, культуры и историю от поругания и унижения». «Матильда», указывают авторы обращения, вызвала в обществе «недопустимый и опасный раскол к годовщине революции 1917 года».​

«Показ фильма — это усиление сил, способных подготовить социокультурные предпосылки будущих протестов, так как действия создателей фильма и профильных ведомств полностью подрывают подписанную вами Стратегию национальной безопасности, Стратегию развития культурной политики, Стратегию государственной национальной политики, а также Доктрину информационной безопасности Росси», — говорится в обращении к президенту.

Активисты «Царского креста» 9 октября подали похожее обращение со 100 тыс. подписей патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с просьбой повлиять на ситуацию, которая сложилась вокруг фильма, и дать наставление церкви. Заместитель председателя отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе заявил РБК, что обращения православных активистов получены. Позиция Церкви по вопросу проката фильма может сфоримроваться после ознакомления с этими обращениями, добавил он.

Реагируя на подачу обращения к патриарху, адвокат Учителя Константин Добрынин заявил, 100 тыс. человек — «абсолютное меньшинство граждан России». По его словам, у остальных 146 млн человек «есть конституционное право» посмотреть фильм.

Движение «Сорок сороков», также выступающее против выхода фильма на широкие экраны, 1 августа организовало молитвенное стояние против «Матильды» в центре Москвы. Они выступили против «сил зла», «продолжающих атаку на царственных страстотерпцев». Движение «Царский крест» собирало на акции подписи за запрет показа фильма.

В ноябре прошлого года представители движения «Царский крест» попросили депутата Госдумы Наталью Поклонскую проверить этот фильм. После их обращения депутат направила запрос генеральному прокурору Юрию Чайке с просьбой проверить киноленту.