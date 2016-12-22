Самолет экстренно сел в Благовещенске из-за проблем с кондиционированием

В аэропорту Благовещенска экстренно приземлился самолет авиакомпании «Аврора», летевший из Хабаровска в Тынду, передает агентство «Амур.инфо».

Посадка была совершена из-за проблем в работе системы кондиционирования. Как уточняют в министерстве транспорта Амурской области, посадка прошла благополучно.

Все 18 пассажиров самолета останутся в Благовещенске до 13 октября. За ними пришлют другой самолет.

1 октября вылетевший из Москвы в Уфу самолет экстренно сел в столичном аэропорту Внуково через 30 минут после взлета. Причиной этого стала смерть пассажирки. По факту произошедшего СКР начал проверку.



12 сентября в Сочи экстренно приземлился самолет, следовавший по маршруту Тель-Авив — Москва. Как уточнялось, самолет был посажен из-за ухудшения здоровья одного из пассажиров.

