Набиуллина допустила сокращение использования купюр в 100 и 1000 руб.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что использование купюр номиналом 100 и 1000 руб. будет постепенно сокращаться, сообщает «РИА Новости». Это будет происходить параллельно с введением новых купюр в 200 и 2000 руб.

«На наш взгляд, скорее будет сокращаться использование номиналов 100 руб. и 1000 руб., но это будет зависеть от того, как будут востребованы эти купюры людьми. Мы специально сами не принимаем решение сократить выпуск в оборот тот или иной номинал, мы смотрим, как люди пользуются этим», — сказала Набиуллина.

Она добавила, что выпуск новых купюр не повлияет на инфляцию. По словам главы Банка России, при принятии решения о введении новых банкнот исходили из того, что страна переходит «в систему с низкой инфляцией». «Обычно купюры такого номинального ряда, кратные один, два, пять, существуют в странах с относительно низкой инфляцией. На самом деле, так и произошло: у нас инфляция, вы видите, снизилась — уже ниже 4%», — добавила она.

12 октября в ходе телемоста с участием Набиуллиной и генерального директора Гознака Аркадия Трачука были представлены банкноты в 200 и 2000 руб. В этот же день новые купюры поступили в обращение в Севастополе и на Дальнем Востоке.

Банкноты будут вводиться поэтапно. Банкоматы и принимающие устройства будут готовы к приему новых купюр к декабрю.

Регионы, изображенные на новых банкнотах, были выбраны путем народного голосования в 2016 году. На купюре номиналом 200 руб. ​появились символы Севастополя (памятник затопленным кораблям и вид на Херсонес Таврический), а на купюре в 2000 руб. оказался Дальний Восток (мост на остров Русский во Владивостоке и космодром Восточный в Амурской области).​

О выпуске новых купюр ЦБ заявил в апреле 2016 года. Тогда Набиуллина утверждала, что их выпуск позволит упростить расчеты россиян.





