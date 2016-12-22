WSJ заявила об использовании Россией программ Касперского для «шпионажа»

Российское правительство использовало программы «Лаборатории Касперского» для поиска «секретных данных» на компьютерах по всему миру. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой источники, знакомые с ситуацией.

Как утверждают собеседники издания, программа регулярно искала на установленных компьютерах такие термины, как «совершенно секретно», которые могли быть написаны на засекреченных правительственных документах, а также секретные кодовые названия правительственных программ США».

«На основе того, что делает программное обеспечение, не существует способа [взлома], о котором Касперский мог бы не знать», — заявил один из источников газеты. Американские спецслужбы провели эксперимент, который привел чиновников к подобным выводам, уточняет газета.

The Wall Street Journal подчеркивает, что число компьютеров, к которым получила доступ программа, пока не известно. Кроме того, неясен и способ «кражи» каких-либо секретных материалов.

В западной прессе на фоне расследования предполагаемого российского вмешательства в выборы в США упоминались связи «Лаборатории Касперсокго» с ФСБ. В октябре The Wall Street Journal уточнял, что российские спецслужбы узнали о том, как специалисты Агентства национальной безопасности США внедряются в киберсистемы других стран, через антивирус «Касперского».

В «Лаборатории Касперского» эти обвинения отвергли и назвали «необоснованными». В компании отметили, что «Лаборатория Касперского» не имеет связей «ни с одним государством мира» в области содействия кибершпионажу. Сам Евгений Касперский счел подозрения результатом политической борьбы.