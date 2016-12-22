В ЦБ назвали необходимую для оздоровления Бинбанка и «Открытия» сумму

В Центробанке назвали сумму, необходимую для финансового оздоровления банков «ФК Открытие» и Бинбанка, в которых ранее была проведена санация. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» рассказал зампред ЦБ Василий Поздышев.

По словам Поздышева, для восстановления платежеспособности банков в совокупности потребуется 800-820 млрд руб. «В общем и целом на финансовое оздоровление одной банковской группы понадобится около 450 миллиардов рублей, а второй — около 350-370 миллиардов рублей», — уточнил зампред.

В августе и в сентябре регулятор объявил о санации одних из крупнейши​х частных банков в России — «ФК Открытие» и Бинбанка. Финансовое оздоровление этих кредитных организаций решили проводить по новой схеме — через Фонд консолидации банковского сектора, который назначили основным инвестором банков. Как заявило руководство ЦБ, позже «ФК Открытие» и Бинбанк могут быть объединены и проданы на бирже.

Ранее ЦБ уже оценивал размер дыры в «ФК Открытие» в 250–400 млрд руб., а размер доформирования резервов Бинбанка в 250–350 млрд руб.