SpaceX успешно запустила новый коммуникационный спутник

Американская компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с телекоммуникационным спутником двойного назначения SES-11/EchoStar 105. Об этом компания сообщила в своем Twitter.

Запуск состоялся в 18:53 по времени Восточного побережья США (01:53 мск) с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида).

«Я сумела запечатлеть запуск с моего балкона в Джексонвилле, штат Флорида! Довольно поразительно!», — написала очевидец в Twitter.

Как сообщили в SpaceX, первая ступень Falcon 9 приземлилась на платформу «Of Course I Still Love You». Сам спутник был развернут на геостационарной трансферной орбите: «это наша третья успешная миссия с ракетой-носителем», — подчеркнули представители компании.