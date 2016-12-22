Депутата Украины — главу футбольной команды «Днепр-1» избили фанаты

Украинского депутата Юрия Березу и президента футбольной команды «Днепр-1» избили болельщики в ходе матча. Об этом сообщает портал ​Football.ua.

Матч состоялся между командами «Днепр» и «Днепр-1», ранее состоявших в одном футбольном клубе. По данным издания, фанаты «Днепра» вывесили баннер «Мы сломаем вам Березу и развалим ваш Причал», а в перерыве ворвались в сектор болельщиков противника и напали на них.

«Заступиться за фанатов решил президент клуба Юрий Береза», — сказано в сообщении. Президент «Днепра-1» получил «сильное рассечение скулы».