Россия увидела в углублении сотрудничества Грузии и НАТО угрозу

Россия, Абхазия и Южная Осетия сочли дальнейшее углубление сотрудничества Тбилиси с НАТО «реальной угрозой» региональной безопасности Закавказья. Об этом говорится на сайте российского МИДа.

Обеспокоенность делегаций вызвали военные учения стран-членов НАТО на территории Грузии летом и осенью 2017 года. «Было задействовано рекордное количество военнослужащих и тяжелой техники. Присутствовавшие на них эмиссары отдельных натовских государств подчеркивали антироссийскую направленность маневров», — сказано в сообщении. В МИД добавили, что учения, по их мнению, для Грузии значимы с точки зрения будущей «деоккупации» Южной Осетии.

Российские дипломаты подчеркнули, что подобные действия Тбилиси и членов альянса идут «вразрез» с целями Женевских дискуссий.​

В июле десять стран НАТО, в том числе США, Великобритания, Германия, Испания, Турция, отправили своих военнослужащих в Грузию для участия в учениях «Благородный партнер — 2017» (Noble Partner). Маневры проводились с 30 июля по 13 августа, в учениях были задействованы около 3 тыс. военных.

​В сентябре в Грузии прошли многонациональные учения НАТО Agile Spirit 2017 («Проворный дух»). Всего, по данным «Грузия. Онлайн», в учениях приняли участие 1,5 тыс. военных.

При этом в совместных военных учениях России и Белоруссии «Запад-2017», вызвавших, в свою очередь, опасения со стороны Североатлантического альянса, приняли участие 13 тыс. военнослужащих. Учения проводились с 14 по 20 сентября. Замглавы Минобороны России Александр Фомин в интервью Deutshe Welle советовал «соседям успокоиться» и утверждал, что военные тренинги носят «абсолютно мирный» характер.