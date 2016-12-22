Киев обвинил Будапешт в поддержке сепаратизма в Закарпатье

МИД Украины направил ноту протеста венгерской стороне с требованием запретить проведение акции «Самоопределение для Закарпатья». Об этом в своем Twitter сообщил глава внешнеполитического ведомства Украины Павел Климкин.

«Это что, Будапешт поддерживает сепаратизм? Немедленно направили ноту протеста с требованием запретить эту провокацию!» — написал Климкин. При этом глава МИД выразил уверенность, что Венгрия и в дальнейшем «будет уважать территориальную целостность Украины».

Как сообщает украинская версия «Радио Свободы», акция «Самоопределение для Закарпатья» запланирована на 13 октября в посольстве Украины в Будапеште. Участие в мероприятии, по данным издания, планировали принять депутат Европарламента Кристина Морваи и член венгерской партии «Йоббик» Тамаш Гауди-Надь.

Информации на сайте украинского посольства в Будапеште о мероприятии нет.

В конце сентября Будапешт выступил с критикой в адрес Киева из-за подписанного украинским президентом Петром Порошенко закона об образовании, который в Венгрии признали «нарушающим права нацменьшинств». В свою очередь, глава венгерского МИД Петер Сийярто назвал принятый закон «ударом ножом в спину» для Венгрии. Он подчеркнул, что решение украинских властей противоречит европейским нормам и ценностям, отнимая у венгров право обучаться на родном языке.