Сервис 2ГИС удалил со своих карт адреса штабов Навального

Российский геоинформационный сервис 2ГИС удалил со своих онлайн-карт адреса предвыборных штабов главы Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. С жалобами на исчезновение с карт штабов во Владимире пожаловались пользователи Twitter.

Пресс-служба 2ГИС в ответ на жалобы в Twitter написала, что сервис находится вне политики. «Чтобы сервис не использовали в политических целях, не участвуем в предвыборных кампаниях, не размещаем предвыборные штабы», — говорится в сообщении.

«Мы не размещаем предвыборные штабы. Отделения всех официально зарегистрированных партий мы показываем», — добавили в компании.

Координатор штаба Навального во Владимире Алексей Ефремов в августе опубликовал твит с нанесенным на карту 2ГИС адресом штаба. Тогда он поблагодарил сервис за «толерантное отношение к оппозиции».

9 марта 2ГИС отказался регистрировать штаб Навального в Новосибирске, писал в Facebook член Партии прогресса Сергей Бойко. В компании тогда пояснили, что Навальный не является действующим депутатом или представителем власти, поэтому «зарегистрированного штаба или приемной у него быть не может».

На картах Google и «Яндекс» можно найти штаб Навального в Новосибирске.

Алексей Навальный объявил о своих намерениях участвовать в выборах президента России в декабре 2016 года. Глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила РБК, что Навальный сможет зарегистрировать свою кандидатуру, только если с него снимут судимость либо если в России изменится законодательство о выборах.