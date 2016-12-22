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Учитель рассказал о встрече с владельцем отказавшихся от «Матильды» сетей
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Учитель рассказал о встрече с владельцем отказавшихся от «Матильды» сетей
Конфликт вокруг «Матильды», 22:52
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Учитель рассказал о встрече с владельцем отказавшихся от «Матильды» сетей

Алексей Учитель встретился с владельцем сетей кинотеатров «Формула кино» и «Синема парк» Александром Мамутом две недели назад. Об этом режиссер рассказал корреспонденту РБК после предпремьерного показа фильма «Матильда».

По словам Учителя, Мамут «говорит разумные вещи». В частности, владелец сетей кинотеатров утверждает, что государство должно обеспечить безопасность и «люди должны ходить в кино, зная, что с ними ничего не произойдет». «И я его в этом полностью поддерживаю», — заявил Учитель РБК.

Режиссер надеется, что, благодаря тому, что фильм посмотрели депутаты и председатель комитета по культуре Госдумы режиссер Станислав Говорухин написал письмо министру внутренних дел, сети изменят свое мнение по поводу проката «Матильды». «Недавно первый замминистра [внутренних дел. — РБК] ответил Говорухину, мы это письмо разослали по кинотеатрам, о том, что МВД будут серьезно заниматься безопасностью во время просмотров. И я надеюсь, что это подтолкнет эти сети кинотеатров, к отмене своего решения», — заявил он.

Учитель добавил, что «важно не количество театров, а солидарность». «Если мы в чем-то начнем уступать, значит, эти люди, и «Христианское государство» и другие, не буду называть фамилии, это значит, что они победили», — заключил режиссер.​

Сети кинотеатров «Синема парк» и «Формула кино» отказались от показа фильма «Матильда» 13 сентября из-за угроз, связанных с показом фильма «Матильда». 14 сентября Учитель назвал возможным возвращение «Матильды» в «Формулу кино». 30 сентября лидеру общественного православного движения «Христианское государство — Святая Русь» Александру Калинину предъявлено обвинение в принуждении владельцев кинотеатров к отказу от показа фильма «Матильда».

Конфликт вокруг фильма «Матильда»

Фильм Алексея Учителя «Матильда» должен выйти на экраны в октябре 2017 года. 10 августа, несмотря на многочисленные протесты, ему было выдано прокатное удостоверение.

О чем кино

История романа наследника престола Николая (будущего императора Николая II) с артисткой балета Матильдой Кшесинской.

Протесты

Заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Натал​ья Поклонская дважды обращалась в прокуратуру, требуя проверить фильм. По ее мнению, он оскорбляет чувства верующих, является «антиисторической подделкой», направленной «на дискредитацию, клевету и глумление над одним из самых почитаемых святых — царя страстотерпца Николая II и его семьи». Оскорбления чьих-либо чувств в фильме эксперты в итоге не обнаружили.

Вслед за Поклонской в кинотеатры направила письма организация «Христианское государство — Святая Русь», призывающая не допустить выхода картины в прокат. Режиссер фильма Алексей Учитель пожаловался генпрокурору Юрию Чайке на «клеветнические измышления» депутата Поклонской и попросил проверить на экстремизм организацию «Христианское государство — Святая Русь».

Противники выхода фильма провели 1 августа молитвенное стояние. Его участники молились за вразумление создателей картины.

Теги: Александр Мамут , «Синема Парк» , «Матильда» , Алексей Учитель
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