Учитель рассказал о встрече с владельцем отказавшихся от «Матильды» сетей

Алексей Учитель встретился с владельцем сетей кинотеатров «Формула кино» и «Синема парк» Александром Мамутом две недели назад. Об этом режиссер рассказал корреспонденту РБК после предпремьерного показа фильма «Матильда».

По словам Учителя, Мамут «говорит разумные вещи». В частности, владелец сетей кинотеатров утверждает, что государство должно обеспечить безопасность и «люди должны ходить в кино, зная, что с ними ничего не произойдет». «И я его в этом полностью поддерживаю», — заявил Учитель РБК.

Режиссер надеется, что, благодаря тому, что фильм посмотрели депутаты и председатель комитета по культуре Госдумы режиссер Станислав Говорухин написал письмо министру внутренних дел, сети изменят свое мнение по поводу проката «Матильды». «Недавно первый замминистра [внутренних дел. — РБК] ответил Говорухину, мы это письмо разослали по кинотеатрам, о том, что МВД будут серьезно заниматься безопасностью во время просмотров. И я надеюсь, что это подтолкнет эти сети кинотеатров, к отмене своего решения», — заявил он.

Учитель добавил, что «важно не количество театров, а солидарность». «Если мы в чем-то начнем уступать, значит, эти люди, и «Христианское государство» и другие, не буду называть фамилии, это значит, что они победили», — заключил режиссер.​

Сети кинотеатров «Синема парк» и «Формула кино» отказались от показа фильма «Матильда» 13 сентября из-за угроз, связанных с показом фильма «Матильда». 14 сентября Учитель назвал возможным возвращение «Матильды» в «Формулу кино». 30 сентября лидеру общественного православного движения «Христианское государство — Святая Русь» Александру Калинину предъявлено обвинение в принуждении владельцев кинотеатров к отказу от показа фильма «Матильда».

