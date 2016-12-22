Посольство США прокомментировало идею сократить число сотрудников до 300

Посольство США в России не будет угадывать дальнейшие шаги Москвы по сокращению числа дипломатов. Об этом заявила пресс-секретарь американской дипломатической миссии Мария Олсон, комментируя слова директора департамента Северной Америки МИДа Георгия Борисенко о том, что Россия может сократить сотрудников посольства до 300 человек, передает «РИА Новости».

«Мы не будем пытаться угадать, какими будут дальнейшие шаги российского правительства», — сказала Олсон.

В среду, 11 октября, Борисенко заявил, что Россия может ответить на недружественные действия США зеркально и потребует сократить количество сотрудников американского посольства до 300 человек, а может, и меньше. Так он ответил на вопрос, какие меры рассматривает Россия после закрытия российского консульства в Сан-Франциско.

Борисенко напомнил, что в дипломатии есть «нерушимый принцип взаимности», и американской стороне известно о нем. «Если они вели себя подобным образом, значит, они согласны с тем, что мы можем поступить зеркально с их загранучреждениями в России», — сказал представитель российского МИДа.

Директор департамента российского внешнеполитического ведомства напомнил, что когда Россия приняла решение сократить сотрудников американского посольства до 455 человек, то она руководствовалась числом российских дипломатов в США, в том числе и их количеством при ООН. «То, что мы летом засчитали людей, работающих в постпредстве России при ООН, была сугубо наша добрая воля», — пояснил Борисенко.

В декабре 2016 года по решению администрации американского президента Барака Обамы из США были высланы 35 российских дипломатов, а также закрыты российские дипломатические миссии в Нью-Йорке и Мэриленде. В конце июля МИД России сообщил, что с 1 сентября он сократит число сотрудников американского посольства в России до 455 человек. Затем Москва закрыла для американской стороны доступ к дачам в Серебряном Бору и складам на юге столицы.

В конце августа США приняли решение закрыть генконсульство России в Сан-Франциско и консульские объекты в Нью-Йорке и Вашингтоне в ответ на решение российского МИДа сократить сотрудников американского посольства в Москве.