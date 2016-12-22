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Порошенко ответил на критику закона об образовании на четырех языках
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Порошенко ответил на критику закона об образовании на четырех языках
Украинский кризис, 22:02
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Порошенко ответил на критику закона об образовании на четырех языках

Украинский президент Петр Порошенко, выступая на заседании Парламентского совета Европы, заявил, что говорит на пяти языках, отвечая на вопрос о языковом образовании на Украине, и продемонстрировал, как владеет ими. Об этом пишет «Украинская правда».

«Когда я начал работать в Киеве с польскими коллегами, то rozumiem wszystko po polsku, I speak English fluently, спокойно и комфортно разговариваю по-русски, розмовляю українською. Именно это я хочу видеть в регионах Украины, где живут национальные меньшинства. Чтобы они были двуязычными, трехъязычными», — сказал украинский президент. Он отметил, что родился в Одесской области в центре болгарской общины Украины, и поэтому знает еще болгарский и румынский.

Видео: 112 Украина / YouTube

Говоря об украинской системе образования, он отметил, что она «жизненно нуждалась в реформировании». Украинские власти хотят модернизировать украинскую школу, отметил украинский лидер.

«Можете ли вы представить себе ситуацию, чтобы дети в Великобритании, Германии или Франции не говорили на английском, немецком, французском языках?» — сказал Порошенко. Он отметил, что 75% выпускников украинских школ в городе Берегово в Закарпатской области Украины не смогли сдать экзамен по украинскому языку, потому что просто его не понимают. «Как они могут продолжать обучение, трудоустроиться в стране, стать госслужащими? Это дискриминация таких детей», — сказал украинский президент.

Порошенко подчеркнул, что Украина не хочет подвергать дискриминации языки нацменьшинств, и условия для изучения их языков созданы. «Мы просим только изучать и украинский. Это защита прав всех детей», — отметил украинский президент.

В конце сентября украинский президент Петр Порошенко подписал закон об образовании, по которому национальные меньшинства могут получать образование на своем языке только до пятого класса. На данный момент они могут обучаться на родном языке и в средней школе.

В среду, 11 сентября, МИД Венгрии заявил, что Будапешт может ввести санкции в отношении Киева, если будет установлено, что украинский закон об образовании нарушает Соглашение об ассоциации с Европейским союзом. По словам венгерского министерства иностранных дел, ограничения будут касаться торговли.

В своем Twitter глава МИД Украины Павел Климкин написал, что МИД Венгрии уведомил украинское посольство о проведении акции 13 октября «Самоопределение для Закарпатья». По его словам, Киев «немедленно» направил ноту протеста, потребовав запретить «эту провокацию». «Уверены, Венгрия и в дальнейшем будет уважать территориальную целостность Украины», — подчеркнул Климкин.

Теги: Петр Порошенко , ПАСЕ , иностранные языки
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