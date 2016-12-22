Стали известны место и время прощания с Чумаком

Прощание с советским и российским целителем Алланом Чумаком состоится 12 октября на Троекуровском кладбище, сообщила РБК его супруга Людмила Чумак.
«Завтра будет прощание на Троекуровском кладбище в 12:30», — пояснила она.
Чумак скончался вечером 9 октября в возрасте 82 лет. Причина смерти не называлась.
Он был автором книг «Исцеляющая сила внутри вас», «Тем, кто верит в чудо» и «Книга-экстрасенс. Практические приемы по исцелению себя и своих близких». Он прославился в конце 1980-х годов как один из самых популярных в России т.н. телевизионных целителей.
Когда он выступал по телевидению и радио, он молча делал пассы руками и, по его словам, «заряжал» поставленные зрителями и слушателями рядом с приемниками кремы и воду, а также «лечил» зрителей и слушателей от различных недугов дистанционно.