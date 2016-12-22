В Кремле назвали проблему с «ВИМ-Авиа» решенной

Проблема с авиакомпанией «ВИМ-Авиа» решена. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

«Проблема решилась, взыскание осталось», — сказал он. В конце сентября президент Владимир Путин во время совещания с министрами объявил главе Минтранса Максиму Соколову о неполном служебном соответствии из-за ситуации с прекратившей полеты авиакомпанией «ВИМ-Авиа», а затем подписал указ об объявлении ему дисциплинарного взыскания.

Авиакомпания 25 сентября сообщила, что прекращает выполнять чартерные рейсы и вводит у себя антикризисное управление. По данным Ассоциации туроператоров России, авиаперевозчик задолжал поставщикам топлива от 3 млрд до 10 млд руб.

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении сотрудников «ВИМ-Авиа» по статье о мошенничестве. В конце сентября директору авиакомпании Александру Кочневу было предъявлено обвинение, но по какой именно статье, не уточнялось.

В Росавиации заявили, что в настоящее время международная чартерная программа «ВИМ-Авиа» полностью завершена. Внутри России компании нужно выполнить несколько рейсов на Дальний Восток, последний из которых состоится 15 октября. На данный момент Росиавиация занята трудоустройством летного, кабинного и инженерно-технического состава «ВИМ-Авиа»..