В Кремле назвали проблему с «ВИМ-Авиа» решенной

Проблема с авиакомпанией «ВИМ-Авиа» решена. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».
«Проблема решилась, взыскание осталось», — сказал он. В конце сентября президент Владимир Путин во время совещания с министрами объявил главе Минтранса Максиму Соколову о неполном служебном соответствии из-за ситуации с прекратившей полеты авиакомпанией «ВИМ-Авиа», а затем подписал указ об объявлении ему дисциплинарного взыскания.
Авиакомпания 25 сентября сообщила, что прекращает выполнять чартерные рейсы и вводит у себя антикризисное управление. По данным Ассоциации туроператоров России, авиаперевозчик задолжал поставщикам топлива от 3 млрд до 10 млд руб.
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении сотрудников «ВИМ-Авиа» по статье о мошенничестве. В конце сентября директору авиакомпании Александру Кочневу было предъявлено обвинение, но по какой именно статье, не уточнялось.
В Росавиации заявили, что в настоящее время международная чартерная программа «ВИМ-Авиа» полностью завершена. Внутри России компании нужно выполнить несколько рейсов на Дальний Восток, последний из которых состоится 15 октября. На данный момент Росиавиация занята трудоустройством летного, кабинного и инженерно-технического состава «ВИМ-Авиа»..
Авиакомпания «ВИМ-Авиа» была создана в октябре 2002 года. Первые рейсы перевозчик осуществлял в основном на азиатском направлении (Вьетнам, Китай, Таиланд). Парк авиакомпании состоит из Boeing 777-300, 777-200, 767-300, 757-200 и Аirbus 319-111, 330-200. По данным ЕГРЮЛ, учредители ООО «ВИМ-Авиа» — Рашид (1%) и Светлана (99%) Мурсекаевы. Также они числятся учредителями признанного в июле 2017 года банкротом ПАО «Инвест Холдинг».
Финансовые показатели
В 2016 году компания показала чистую прибыль 89 млн руб. при выручке 17,174 млрд руб. Стоимость активов по состоянию на 31 декабря 2016 года составила 10,481 млрд руб., а чистый финансовый долг — 7,007 млрд руб. (источник: ГМЦ Росстата).
Объемы перевозок
По данным Росавиации, в 2016 году компания «ВИМ-Авиа» перевезла 2,076 млн пассажиров, показав прирост по этому показателю на 30% и заняв девятое место в отрасли. В самой компании такой рост связывали с введением в строй новых воздушных судов (четыре Boeing 737-500, два Boeing 767-300, шесть Boeing 777-200 и один Airbus A330-200). С января по август 2017 года количество перевезенных пассажиров продолжило расти по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — на 31,4%. Тем не менее компания опустилась на десятое место, пропустив вперед «Северный ветер».
Проблемы авиакомпании
В 2016 году у компании возникли проблемы с осуществлением пассажирских перевозок. «ВИМ-Авиа» допускала массовые многочасовые задержки рейсов. В июле 2016 года Росавиация предупредила «ВИМ-Авиа» о возможности ограничения сертификата эксплуатанта в связи с массовыми задержками и дала ей неделю на решение всех проблем. Пресс-секретарь перевозчика отмечала, что задержки были связаны с высоким сезоном и попыткой государственного переворота в Турции. На следующий день после вынесения предупреждения в компании заявили о стабилизации ситуации с перевозками и сообщили, что проблемы удалось решить благодаря вводу новых судов.
В 2017 году компания вновь столкнулась с проблемами, когда после задержек в начале июня несколько десятков рейсов было отменено. Представитель Ространснадзора тогда объяснил срыв чартерной программы задержками с ремонтом самолетов. Количество пострадавших из-за проблем «ВИМ-Авиа» в июне 2017 года оценивалось приблизительно в 30 тыс. человек. В итоге авиакомпания в этом месяце выполнила 351 рейс при задержке 55 вылетов (15,7%). В июле—августе проблемы остались: за июль было выполнено 429 рейсов при задержке 59 вылетов (13,8%), а в августе был задержан вылет 59 рейсов из 479 (12,3%).
Проверки и суды
В январе—сентябре 2017 года управление государственного авиационного надзора и надзора за обеспечением транспортной безопасности по Приволжскому федеральному округу провело в авиакомпании семь проверок, преимущественно по обращению граждан. По данным картотеки арбитражных судов, в январе—сентябре 2017 года было зарегистрировано 38 дел, в которых авиакомпания выступает ответчиком. За весь 2016 год таких дел зарегистрировано всего 26.