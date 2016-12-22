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В состав ВМФ принят буксир «РБ-393»
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В состав ВМФ принят буксир «РБ-393»
Общество, 20:01
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В состав ВМФ принят буксир «РБ-393»

В состав Военно-морского флота в Санкт-Петербурге приняли буксир «РБ-393» проекта 90600, построенный на заводе «Пелла». Об этом сообщается на сайте Минобороны России.

«РБ-393» (Фото: mil.ru)

Буксир предназначен для участия в поисково-спасательных операциях, снятия с мели кораблей, тушения пожаров, перевозки грузов и работ по размывке льда. По данным ТАСС, длина буксира составляет 25,4 м, ширина — 8,8 м.

На судне установлен кран-манипулятор грузоподъемностью 450 кг. Также буксир оборудован системой пожаротушения.

В конце сентября завершились государственные испытания судна. Тогда были проверены все системы буксира и размещенное на борту техническое оборудование.

Буксиры проекта 90600 строятся на заводе «Пелла» в Ленинградской области. Всего с 2003 года было построено почти 50 кораблей.

Теги: Минобороны , ВМФ , буксир
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