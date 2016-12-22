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В Баку пересмотрят отношения с Советом Европы из-за резолюций ПАСЕ
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В Баку пересмотрят отношения с Советом Европы из-за резолюций ПАСЕ
Политика, 21:08
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В Баку пересмотрят отношения с Советом Европы из-за резолюций ПАСЕ

Принятые резолюции ПАСЕ по Азербайджану вынуждают Баку пересмотреть отношения с Советом Европы. Об этом заявил помощник президента Азербайджана Ильхама Алиева по внешнеполитическим вопросам Али Гасанов, сообщает азербайджанское национальное информагентство Azertag.

По словам Алиева, ПАСЕ «еще раз продемонстрировала свою предвзятую и несправедливую позицию в отношении Азербайджана, приняв документы, которые были подготовлены на основе субъективных мнений некоторых заинтересованных антиазербайджанских кругов». Азербайджан во время членства в ПАСЕ «регулярно сталкивался с давлением определенных лоббистских групп». В период, когда Турбьерн Ягланд был генсекретарем Совета Европы, это давление усилилось из-за его особо негативного отношения к Азербайджану.

Помощник президента Азербайджана считает, что многим невыгодно азербайджанское членство в ПАСЕ, ведь страна проводит независимую политику, руководствуясь своими национальными интересами, и занимает принципиальную позицию по международным вопросам.

«Принятие предвзятых документов, которые основаны на субъективных суждениях, увеличение попыток оказания давления вынуждает Азербайджан пересмотреть отношения с Советом Европы», — констатировал Алиев.

На сессии ПАСЕ в Страсбурге 11 октября были заслушаны и приняты доклады на темы «Деятельность демократических институтов в Азербайджане» и «Шаги, предпринятые в сфере уважения прав человека в период председательства Азербайджана в Совете Европы». Ассамблея считает, что система правосудия в Азербайджане должна быть «подлинно независимой, беспристрастной и свободной от вмешательства со стороны исполнительной власти», говорится в сообщении, опубликованном на сайте организации.

ПАСЕ также выразила обеспокоенность по поводу «сообщений, связывающих правительство Азербайджана с крупномасштабной схемой отмывания денег, действовавшей в 2012–2014 годах» в этой стране. Схема использовалась для «влияния на работу членов ассамблеи с правами человека в Азербайджане». ПАСЕ призывает власти Азербайджана «незамедлительно начать независимое и беспристрастное расследование этих утверждений».

Кроме того, ассамблея выразила обеспокоенность сообщениями о преследованиях и постоянных задержаниях правозащитников, политических активистов, журналистов и блогеров; «произвольным применением уголовного законодательства для ограничения свободы выражения мнения» в Азербайджане.

В начале сентября журналисты из Центра по расследованию организованной преступности и коррупции (OCCRP) раскрыли черную кассу Азербайджана на $2,9 млрд. По их данным, за взятки европейские политики лоббировали интересы страны в Европе и блокировали резолюции, которые осуждают нарушения прав человека в Азербайджане.

В статье говорилось, что бывший глава Европейской народной партии в Совете Европы Лука Волонте за два года получил свыше €2 млн от некоторых фиктивных британских фирм. Он находился под следствием в Италии по подозрению в противодействии принятию резолюции ПАСЕ о политзаключенных в Азербайджане. Из-за предпринятых им усилий резолюция не набрала большинства голосов, считают журналисты.

Начиная с 2007 года комиссары Совета Европы по правам человека участвовали в рассмотрении 15 жалоб в ЕСПЧ, большинство из которых были связаны с несоблюдением прав человека в Азербайджане.

Теги: права человека , Азербайджан , ПАСЕ , Совет Европы , Али Гасанов
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