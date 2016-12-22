В Кремле заявили о непричастности Путина к суду над Улюкаевым

Президент Владимир Путин никак не причастен к ходу судебного процесса в отношении бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на вопрос агентства «Интерфакс».

«Это не конфликт, это суд, и президент не имеет к нему никакого отношения», — ответил Песков на вопрос о причастности Путина к конфликту Игоря Сечина и Алексея Улюкаева в связи с публикацией агентства Bloomberg.

Агентство Bloomberg передало 11 октября со ссылкой на двух осведомленных источников, что оглашение стенограммы прослушки Улюкаева в суде было произведено при поддержке, «если не по приказу» Путина.

Как рассказали агентству источники, судебный процесс над Улюкаевым является частью стратегии главы государства по поддержанию «баланса сил» в российской элите в преддверии президентских выборов в марте 2018 года.

Экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев был задержан в ноябре 2016 года в офисе компании «Роснефть». Улюкаева обвинили в получении взятки в $2 млн от Сечина.

По версии следствия, Улюкаев вымогал взятку за положительную оценку приватизации «Башнефти» «Роснефтью». 5 сентября 2017 года была опубликована запись переговоров Улюкаева и Сечина.

По данным следствия, Улюкаев вымогал взятку у Сечина в отеле индийского города Гоа в октябре 2016 года во время саммита БРИКС. Во время игры на бильярде Улюкаев, по показаниям свидетелей, показал Сечину сумму взятки «в виде двух пальцев». По делу прошло 13 заседаний, последнее из которых было 5 октября. Следующее заседание состоится в четверг, 12 октября.