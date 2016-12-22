Подозреваемый в убийстве журналистки Мадсен отказался давать показания

Датский изобретатель и владелец подводной лодки Nautilus («Наутилус») ​Петер Мадсен, который подозревается в убийстве шведской журналистки Ким Валль, сообщил, что не намерен отвечать на вопросы следователей. Об этом заявил руководитель следствия Йенс Мёллер Йенсен шведской газете Sydsvenskan.

По словам следователя, согласие на участие в допросе носит добровольный характер, а отказ от общения со следователями «не имеет большого значения». «У нас есть детальные показания Мадсена, которые он давал ранее», — уточнил Йенсен.

Шведская журналистка Ким Вааль прибыла в Данию в августе для подготовки репортажа о подлодке «Наутилус», создателем которой был Мадсен. Мадсен пригласил ее на борт подлодки. Они вышли в открытое море и перестали выходить на связь. Через несколько дней об исчезновении журналистки сообщил в полицию ее молодой человек. Выяснилось, что подлодка затонула. Мадсен выжил, а спасателям сказал, что высадил Вааль на острове, но позже заявил, что она погибла, когда ударилась головой о крышку люка подлодки, а ее тело он похоронил в море.

Через несколько дней поиска было найдено расчлененное тело женщины без рук, ног и головы. 7 октября полиция Копенгагена обнаружила ноги и голову журналистки и отсутствие следов травм на ее черепе. Мадсен так и не смог объяснить, почему тело Вааль нашли расчлененным.

После осмотра жесткого диска, который мог принадлежать Мадсену, было найдено видео с кадрами пыток и казнью женщин. По словам прокурора, подозрения в причастности Мадсена к убийству усилились после этой находки.