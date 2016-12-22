Американца обвинили в попытке продать госдолжность на Дальнем Востоке

Прокуратура города Москвы утвердила обвинительное заключение в отношении гражданина США и трех россиян, которых обвиняют в сговоре для назначения на госдолжность в Дальневосточном федеральном округе москвича. Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры. Против подозреваемых было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).

Как полагает следствие, обвиняемые вместе с сообщником узнали о том, что москвич хочет заняться руководящую должность в ДФО. Они пообещали москвичу, что используют связи с высокопоставленными чиновниками, чтобы добиться его назначения. За свои услуги злоумышленники попросили $ 7 млн.

В период с апреля по май 2016 года обвиняемые получили от него $300 тыс. и пообещали москвичу должность заместителя руководителя вновь создаваемого подразделения организации в ДФО. 24 мая 2016 года один из них был задержан в столичном кофе в рамках оперативных мероприятий. Позднее задержали остальных фигурантов дела.

Данное уголовное дело было направлено в Пресненский районный суд города Москвы. Обвиняемые находятся под стражей.