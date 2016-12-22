В Киеве в детском саду отравились 11 детей. Об этом сообщил заместитель руководителя киевской Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов​ Александр Овчаренко, пишет портал «Голос UA».

По его словам, инцидент произошел в детсаду № 131 в Голосеевском районе на юго-западе украинской столицы. Дети обратились к врачу. По предварительным данным, они подхватили кишечную инфекцию. Овчаренко предположил, что возбудителем заболевания стала бактерия сальмонеллы.

Представитель Госпродпотребслужбы рассказал, что в образовательном учреждении проводится проверка персонала, продуктов и пищевого блока. Овчареко отметил, что причина отравления детей устанавливается.

Как сообщает Корреспондент.net со ссылкой на главу Госпродпотребслужбы Олега Рубанова, после инцидента были госпитализированы восемь детей. У всех заболевших рвота, повышенная температура и диарея. У шести детей был обнаружен сальмонеллез (острая кишечная инфекция). Кроме того, он был диагностирован у одного из воспитателей детского сада.