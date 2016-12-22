Главред «КП» решил не увольнять автора статьи о «смерти» Хворостовского

Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин заявил РБК, что не станет увольнять журналистку, которая сообщила недостоверную информацию о смерти оперного певца Дмитрия Хворостовского.

«Так как это первый прокол в ее многолетней работе, и она сама больше всех переживает случившееся — ее просто подставил источник, который ранее не подводил — я вынес ей строгий выговор, лишил премии. Но увольнять не буду. Хворостовскому и его близким принесены извинения», — пояснил Сунгоркин.

Газета «Комсомольская правда» опубликовала в ночь на 11 октября сообщение о смерти Дмитрия Хворостовского. Близкие певца опровергли информацию.

Редакция извинилась перед родными и поклонниками Хворостовского и пообещала принять меры, «чтобы подобное больше не повторялось». В газете отметили, что это первый «прокол» журналиста, который написал эту заметку. Автор заметки взяла вину на себя, пояснив, что получила недостоверную информацию от инсайдеров, но не проверила ее.

Дмитрий Хворостовский сообщил, что страдает от опухоли головного мозга в июне 2015 года. Из-за болезни он неоднократно отменял свои выступления. В декабре 2016 года музыкант отказался участвовать в оперных постановках, заверив, что продолжит давать концерты.