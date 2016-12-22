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Во взрывах у полицейского управления в Дамаске погибли два человека
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Во взрывах у полицейского управления в Дамаске погибли два человека
Война в Сирии, 18:56
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Во взрывах у полицейского управления в Дамаске погибли два человека

По меньшей мере двое человек погибли после атаки смертников на командный центр полиции в Дамаске, передает сирийское государственное агентство SANA со ссылкой на главу МВД страны Мухаммада аш-Шаара.

Министр сообщил, что двое террористов взорвали себя у полицейского управления на улице Халид бен Аль-Валид. Они не успели войти в здание и произвели самоподрыв, после того как вступили в перестрелку с сотрудниками полиции. Как рассказал глава МВД Сирии, третий смертник подорвал себя на входе в рынок, где был блокирован полицейскими при попытке бежать.

В результате взрыва один из полицейских погиб на месте. Позже глава полиции Дамаска Мохаммед Хайр Исмаил заявил, что еще один полицейский скончался. По его словам, от нападения пострадали шестеро человек, четверо из которых являются гражданскими лицами. Источник агентства в полиции сообщил, что, учитывая степень тяжести ранений пострадавших, число жертв атаки может увеличиться.

Ответственность за атаку пока что не взяла на себя ни одна группировка.

Ранее, 2 октября, смертники атаковали полицейский участок в районе аль-Мидан сирийской столицы. После взрыва начиненного взрывчаткой автомобиля двое террористов прорвались ко входу и на первый этаж полицейского участка и подорвали себя. В результате нападения погибли 11 человек.

Теги: Сирия , взрыв , Дамаск
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