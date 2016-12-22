Аваков попросил Интерпол не объявлять в розыск украинцев по запросу СКР

Министерство внутренних дел Украины попросило Интерпол не объявлять в розыск четырех украинцев, подозреваемых в нападении на российские дипломатические учреждения на Украине. Об этом на своей странице в Twitter написал глава украинского МВД Арсен Аваков.

Он считает, что данное дело является политически мотивированным. По его словам, Интерпол согласно Статуту не занимается рассмотрением дел политического характера.

«В связи с очередной провокацией России МВД Украины через украинское бюро Интерпола направило обращение в генеральный секретариат Интерпола, в котором мы отмечаем недопустимость использования российской стороной каналов и механизмов Интерпола для политического преследования граждан Украины», — отмечается в сообщении Авакова.

11 октября СК России сообщил, что четыре гражданина Украины были заочно арестованы и объявлены в международный розыск за нападения на российские дипломатические учреждения на Украине. В числе заочно арестованных — депутат Верховной рады восьмого созыва Владимир Парасюк. По данным ведомства, Парасюк причастен к нападению на генеральное консульство России во Львове в марте 2016 года, а также к надругательству над государственным флагом России.

Кроме того, заочно арестованы Владимир Романцов, Алексей Бакай и Владимир Назаренко. По данным ведомства, они причастны к нападению на посольство России в Киеве в 2014 года.

Всех четверых обвиняют по ч. 2 ст. 360 УК РФ (нападение на учреждение, которое пользуется международной защитой), а Парасюка и Назаренко — еще по ст. 329 УК РФ (надругательство над государственным флагом).

В марте 2016 года в ходе акции в поддержку депутата Надежды Савченко около здания генконсульства во Львове митингующие сорвали флаг со здания дипмиссии России и сожгли его.

В июне 2014 года демонстранты забросали здание российского посольства в Киеве камнями и дымовыми шашками, а также сорвали государственный флаг.